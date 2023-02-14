الرئيس الصيني: سنحافظ على الصداقة والتعاون في جميع الظروف مع إيران

وفي لقائه اليوم الثلاثاء برئيس الجمهورية الإسلامية السيد إبراهيم رئيسي الذي يزور بكين على رأس وفد رفيع المستوى، أشار "جين بينغ" إلى مسار التعاون الآخذ بالتوسع بين البلدين، وقال إن: تنفيذ وثيقة الشراكة الستراتيجية تسهم بشكل كبير في تعميق وتطوير العلاقات الثنائية.



كما انتقد السياسات الأحادية والغطرسة الغربية المفروضة في الصعيد الدولي؛ معربا عن أسفه بسبب إصرار هذه الدول على مواصلة نهجها الخاطئ الذي جربته خلال الحرب الباردة، وأدت إلى المساس بالقانون الدولي والسلام والأمن في العالم.



وأعلن الرئيس الصيني في هذا اللقاء، على احترام وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية وضرورة التصدي للنزعات أحادية الجانب والتدخل الأجنبي والتهديدات التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.



وفي جانب آخر من تصريحه خلال اللقاء مع رئيسي اليوم، أعلن "شي جين بينغ" استعداد بكين على دعم الشركات الصينية التي ترغب في التعاون الاستثماري مع إيران.



وأضاف أن: الصين ترحب بالتعاون مع إيران في المجالات التجارية والثقافية وترانزيت السلع.



كما أعرب عن ثنائه لقاء مواقف إيران ومبادرتها في سياق مكافحة الإرهاب، داعيا إلى تنفيذ الاتفاق النووي في أقرب وقت باعتباره "أحد إنجازات التعددية الدولية الهادفة إلى حل الخلافات".