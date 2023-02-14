اليمن.. 72 خرقا لقوى العدوان في الساحل الغربي

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروقات، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة و3 هجمات بطائرات تجسسية وتحليق مكثف بالإضافة الى قصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية.