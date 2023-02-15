الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 شباط 2023 ساعة 10:51

جامعة بكين تمنح السيد رئيسي لقب أستاذ فخري

جامعة بكين تمنح السيد رئيسي لقب أستاذ فخري
ومنح رئيس جامعة بكين "هاو بينج"، لقب "أستاذ فخري" في جامعة بكين للسيد ابراهيم رئيسي تقديراً لخدماته وأعماله في تعزيز وتطوير العلاقات بين إيران والصين، وكذلك الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأقيم حفل منح اللقب ، بحضور رئيس وأساتذة وطلاب هذه الجامعة.

وأعرب رئيس جامعة بكين ، عن ارتياحه لحضور رئیس الجمهوریة والوفد المرافق له في الصين وفي هذه الجامعة وقال: تقديراً لخدمات آية الله رئيسي وأعماله في تعزيز وتطوير العلاقات بين إيران والصين ، وكذلك الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ، تم منحه اللقب بعد موافقة المجلس العلمي لجامعة بكين.

وتم تكريم أفضل أساتذة هذه الجامعة في مجال معرفة ايران وتعليم اللغة الفارسية ، "لي لينغ" و "ليو إنغ جون" و "شاب غوانغ" و "بوينغ بينغ" خلال هذه المراسم وبحضور آية الله رئيسي.

یذکر أن جامعة بكين ، هي جامعة بحث رئيسية واقعة في بكين، والجامعة الوطنية الأولى للصين.

کما تعتبر، جامعة حكومية شاملة تشتهر بمستواها الاكاديمى العالي قي الآداب والعلوم. تأسست قي عام 1898، وتعتبر إحدى أقدم الجامعات الصينية.

وبعد أكثر من مائة سنة من التطور، أصبح لجامعة بكين حاليا 5 كليات، منها كلية الدراسات الإنسانية وكلية العلوم الاجتماعية وكلية العلوم الطبيعية وكلية المعلومات والهندسة وكلية الطب و42 قسما و216 مركز بحوث و18 مستشفى تابعا لها. وتشتهر الجامعة قي البلاد كلها باقسامها للغة الصينية واللغة الإنجليزية والتاريخ والفيزياء وعلوم الحياة.
رقم : 1041481
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
15 شباط 2023
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
15 شباط 2023
كابوس نتنياهو في أيام السبت
كابوس نتنياهو في أيام السبت
15 شباط 2023
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
15 شباط 2023
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
15 شباط 2023
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
15 شباط 2023
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال
15 شباط 2023
الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
14 شباط 2023
اعتقال العناصر الداعمة لجريمة "شاهجراغ" الارهابية منع تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة
اعتقال العناصر الداعمة لجريمة "شاهجراغ" الارهابية منع تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة
14 شباط 2023
بيان ناري.."عرين الأسود " تتوعد الجنود الصهاينة
بيان ناري.."عرين الأسود " تتوعد الجنود الصهاينة
14 شباط 2023
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
14 شباط 2023
قضية الرئاسة اللبنانية... من المنظور المظلم لاجتماع باريس إلى المنافسة بين خيارين
قضية الرئاسة اللبنانية... من المنظور المظلم لاجتماع باريس إلى المنافسة بين خيارين
14 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال