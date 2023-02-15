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الأربعاء 15 شباط 2023 ساعة 10:53
قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من اهالي أذربيجان الشرقية
هذا وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء تباعا .
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
1041484
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