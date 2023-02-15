قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من اهالي أذربيجان الشرقية

اسلام تايمز (ايران) - على اعتاب الذكرى السنوية للانتفاضة التاريخية لاهالي تبريز في 29 بهمن 1356 ( 18 فبراير 1978) ، استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي صباح اليوم (الأربعاء) حشدا من اهالي محافظة أذربيجان الشرقية .