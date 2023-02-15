رئيس الهلال الاحمر التركي: نشكر الله أن لدينا إخوة مثل الإيرانيين

وقد اعتنق المسؤول التركي نظيره الايراني بحرارة وقال: لقد شاهدنا ايران الى جانبنا في أية لحظة وأية مشكلة، حيث أن فرق الاغاثة والعلاج الايرانية كانت من أوائل فرق الاغاثة التي هبت لمساعدة شعبنا، ونحن نشكرها على مواقفها وخدماتها.



وأكد " کینیك " أن بلاده لن تنسى مساعدات ودعم الحكومة الايرانية والهلال الاحمر الايراني في الظروف الصعبة التي تعيشها ايران بسبب الزلزال الذي ضرب مدينة خوي الذي أسفر عن مصرع واصابة العشرات من المواطنين الايرانيين.



وتابع المسؤول التركي قائلا: ان اخواننا الايرانيين قدموا مساعدات كبيرة الى المتضررين بالزلزال الذي ضرب تركيا، ونشكر الله أن لنا اخوة كالايرايين وندعو لهم.