زلزال سوريا.. السفارات السورية تعج بالمعزين ودعوات لرفع الحصار

وقامت بواجب العزاء شخصيات حكومية ونيابية وشعبية عراقية وسفراء دول عربية وأجنبية بضحايا كارثة الزلزال خلال توافدهم إلى مجلس العزاء الذي أقامته سفارة سورية في بغداد.



وتلقى السفير صطام جدعان الدندح التعازي من رئيس مجلس النواب العراقي السابق سليم الجبوري وسفراء إيران وروسيا وفلسطين واليمن والإمارات والبحرين وفنزويلا واليونان وممثل السفارة اللبنانية في بغداد، حيث أكد المعزون تضامن دولهم مع سورية، ومساندتها في تجاوز المحنة التي تمر بها، ودعوا إلى رفع الحصار المفروض على سورية.



وفي سياق متصل زار مقر السفارة السورية لدى اليابان، ممثلون عن وزارة الخارجية وعدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في طوكيو، وكما زارها مواطنون سوريون ويابانيون وفعاليات يابانية رسمية وغير رسمية للإعراب عن تعازيهم ومواساتهم بضحايا الزلزال الذي تعرضت له سورية.



وفي مصر قدم واجب العزاء للسفير بسام درويش رئيس البعثة الدبلوماسية وأعضاء السفارة، سفراء كل من الأردن والعراق والبحرين وكرواتيا والنيجر وتشاد وسلوفاكيا، وممثلون عن سفارات عُمان وروسيا وبولندا وبيلاروس وباكستان وبلغاريا، وعدد من النواب بمجلس النواب المصري، إضافة إلى وفود من حملة «إعلاميون من أجل سورية» و«التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة» و«الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفييتية».



وفي لبنان ذكرت مصادر رسمية أن وفداً من قيادة «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» زار السفارة السورية معزياً القائم بالأعمال علي دغمان بضحايا الزلزال، بينما قدم وفد من حركة «النضال اللبناني العربي»، واجب التعزية بالضحايا السوريين.



وفي استوكهولم افادت مصادر عن توافد الوفود الرسمية والشعبية من عدة دول عربية وأجنبية إلى مقر السفارة السورية لتقديم التعازي بضحايا كارثة الزلزال.



وفي سياقٍ متصل، زار الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يرافقه وزير الخارجية برونو رودريغيز السفارة السورية في هافانا، معبراً عن تعازيه الصادقة للشعب والحكومة السورية بضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الفائت.



وقال الرئيس الكوبي بعد التوقيع على سجل التعازي: "في يوم الحب والصداقة لكم كل حبنا و مودتنا".



وأضاف: "باسم شعب وحكومة كوبا، أعرب عن تعازينا القلبية لشعب وحكومة سورية الشقيقة، وننقلها لعائلات وأقارب ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، متسبباً بسقوط العديد من الأرواح والإصابات والأضرار المادية الجسيمة".



وأكد الرئيس الكوبي أنه "في هذه اللحظات الصعبة، فإنّ الشعب السوري وحكومته يمكنهم الاعتماد على تضامن كوبا".



بدوره، عبّر وزير الخارجية الكوبي عن تضامن بلاده مع الحكومة والشعب السوري، مؤكداً أنّ كوبا قدمت خدماتها فوراً لسوريا، وأبدت استعدادها لتقديم فرق ومواد طبية على الرغم من البعد الجغرافي وإمكانيات الجزيرة المحدودة.



في غضون ذلك، أطلقت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، نداءً إنسانياً لجمع مبلغ 397 مليون دولار دعماً للشعب السوري لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحافي، إنّ هذا المبلغ "سيغطي فترة 3 أشهر، وسيساعد على تأمين الإغاثة المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها لما يقرب من 5 ملايين سوري".



وتابع أنه "يجب أن تمر المساعدات من جميع الجهات إلى جميع الجهات، عبر جميع الطرق بغير أي قيود".



كذلك، أكد أنه "لا ينبغي أن تتفاقم معاناة الإنسان إثر هذه الكارثة الطبيعية بسبب العوائق التي من صنع الإنسان، الوصول والتمويل والإمدادات".



ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في سوريا، الثلاثاء، إلى 5801، والمصابين إلى 7396، فيما توقفت عمليات الإغاثة في عدد من المناطق.



وأعلن وزير الصحة السوري حسن الغباش، أنّ الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب شمال البلاد الأسبوع الماضي بلغت بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة.



يشار إلى أنّ هذه الحصيلة لا تتضمن مناطق الشمال السوري الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية.



هذا وأفادت المصادر في حلب أنه تم الإعلان عن انتهاء أعمال البحث عن ضحايا في المحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن نحو 5 آلاف مبنى آيل للسقوط في حلب.