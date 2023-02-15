الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 شباط 2023 ساعة 13:32

العميد أشتياني: صادرات المنتجات الدفاعية للبلاد تشهد زيادة بنسبة 5 مرات

العميد أشتياني: صادرات المنتجات الدفاعية للبلاد تشهد زيادة بنسبة 5 مرات
وقال العميد محمد رضا أشتياني على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، : " لقد نَمَت وزارة الدفاع بشكل ملحوظ في جميع الأبعاد مقارنة بالعمل الذي قامت به حتى الآن".

وأضاف بأنّ:" الإجراءات التي حددناها في وزارة الدفاع هي بمثابة قفزة نوعيّة وإن شاء الله ستوصلنا إلى نتيجة مرضيّة ألا وهي ايجاد ظروف مثالية للغاية في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية."

وصرّح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة : " قواتنا المسلحة تحمي سيادة البلاد بقدرة عالية ونحاول بقدر المستطاع دعم هذه القوات المسلحة بأبعاد مختلفة."

و أوضح العميد أشتياني: "نحن نساعد القوات المسلحة والجبهات الأخرى ونقويها لتساعد في قضية الدفاع."

وبخصوص تحديد هوية عملاء الطائرات المسيرة في أصفهان ، قال: "إن مثل هذه الحوادث يمكن أن تحدث في كثير من البلدان. و أعداؤنا يفعلون كل شيء من منطلق الضعف والسبب أنهم لا يحتملون التطورات الإيجابية المستمرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وتابع وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة:" إن قدرة الجمهورية الإسلامية في النظام الدولي، تدفع الأعداء الى اللجوء بافتعال اشياء مؤذية وذلك من منطلق الضعف واليأس لديهم وبطريقة غير مهمة للغاية ، والحمد لله ما حصلوا على أي نتائج تذكر. "

وأضاف العميد أشتياني:" إننا نقوم ببعض الإجراءات المتعلقة بتحديد هوية العملاء ، وستُعْلن نتائجها لاحقاً في المستقبل."
مصدر : وكالات
رقم : 1041518
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
15 شباط 2023
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
15 شباط 2023
كابوس نتنياهو في أيام السبت
كابوس نتنياهو في أيام السبت
15 شباط 2023
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
15 شباط 2023
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
15 شباط 2023
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
15 شباط 2023
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال
15 شباط 2023
الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
14 شباط 2023
اعتقال العناصر الداعمة لجريمة "شاهجراغ" الارهابية منع تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة
اعتقال العناصر الداعمة لجريمة "شاهجراغ" الارهابية منع تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة
14 شباط 2023
بيان ناري.."عرين الأسود " تتوعد الجنود الصهاينة
بيان ناري.."عرين الأسود " تتوعد الجنود الصهاينة
14 شباط 2023
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
14 شباط 2023
قضية الرئاسة اللبنانية... من المنظور المظلم لاجتماع باريس إلى المنافسة بين خيارين
قضية الرئاسة اللبنانية... من المنظور المظلم لاجتماع باريس إلى المنافسة بين خيارين
14 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال