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الأربعاء 15 شباط 2023 ساعة 13:38

اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة

اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة
ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من المحافظة، بينهم طفل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت قسام رمزي عميرة (16 عاما)، ومحمد نعيم عميرة (25 عاما)، ومحمد رأفت حمامرة (30 عاما)، وإياد فؤاد حمامرة (20 عاما)، ومحمد داود شوشة (20 عاما)، وجميعهم من قرية حوسان غرب المدينة.

واعتقلت المواطن فراس إبراهيم دار راشد (44 عاما)، من منطقة جبل الموالح وسط المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم نعمان عابد، وداهمت منزلي الأسيرين محمد وحسام عابد وفتشتهما.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدات اليامون، والسيلة الحارثية، وعانين، وسيّرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى محمد خيري ياسين (17 عاما)، من قرية كفر مالك شرق المدينة، وأحمد محمد علقم، ويعقوب ذياب الحاج، من بلدة بيت سيرا غربها، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تل، واعتقلت المواطنين عبيدة عماد محمود أبو يامين (22 عاما)، وعمر عماد يوسف ريحان (27 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضاً قرى صرّة، وقوصين، وعوريف، وعصيرة الشمالية، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد محمد سعادة (33 عاما)، وشقيقه إياد بعد أن داهمت منزليهما في الحي الغربي من المدينة.
رقم : 1041520
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