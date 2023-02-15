الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 شباط 2023 ساعة 14:56

السعودية تفرج عن مهندس فلسطيني وحماس ترحب

السعودية تفرج عن مهندس فلسطيني وحماس ترحب
وثمنت الحركة تلك الخطوة، حيث قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" عزت الرشق، في بيان: "أفرجت السلطات السعودية قبل قليل عن المهندس سليمان حداد ونجله يحيى وهما الآن على متن الطائرة متجهين إلى اسطنبول".
وأضاف: "نثمن عاليا قرار المملكة العربية السعودية الإفراج عن م. الحداد وابنه، ونعتبر ذلك خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

وتابع البيان "نسأل المولى أن تكون هذه الخطوة مقدمة لفتح صفحة جديدة مع الأشقاء في السعودية، ونأمل أن تتواصل هذه الخطوات الإيجابية بالإفراج عن باقي الإخوة المعتقلين من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد الرشق حرص "حماس" على علاقات إيجابية مع السعودية والدول الشقيقة كافة في خدمة القضية الفلسطينية والأمة العربية والإسلامية.
مصدر : وكالات
رقم : 1041538
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
15 شباط 2023
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
15 شباط 2023
كابوس نتنياهو في أيام السبت
كابوس نتنياهو في أيام السبت
15 شباط 2023
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
15 شباط 2023
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
15 شباط 2023
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
15 شباط 2023
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال
15 شباط 2023
الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
14 شباط 2023
اعتقال العناصر الداعمة لجريمة "شاهجراغ" الارهابية منع تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة
اعتقال العناصر الداعمة لجريمة "شاهجراغ" الارهابية منع تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة
14 شباط 2023
بيان ناري.."عرين الأسود " تتوعد الجنود الصهاينة
بيان ناري.."عرين الأسود " تتوعد الجنود الصهاينة
14 شباط 2023
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
14 شباط 2023
قضية الرئاسة اللبنانية... من المنظور المظلم لاجتماع باريس إلى المنافسة بين خيارين
قضية الرئاسة اللبنانية... من المنظور المظلم لاجتماع باريس إلى المنافسة بين خيارين
14 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال