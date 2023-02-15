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الأربعاء 15 شباط 2023 ساعة 16:09

أول زيارة لوزير خارجية الأردن إلى دمشق منذ بدء العدوان على سوريا

أول زيارة لوزير خارجية الأردن إلى دمشق منذ بدء العدوان على سوريا
وتعتبر زيارة الصفدي لدمشق أول زيارة رسمية لوزير خارجية أردني إلى سوريا، منذ بدء العدوان على سوريا في عام 2011، سبقها لقاء الصفدي مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش الاجتماع 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2022.

في 7 شباط/فبراير الحالي، أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري، قدم فيه التعازي بضحايا الزلزال.

وأعرب الملك عن تضامن ووقوف الأردن قيادة وشعبا إلى جانب سوريا في هذه الكارثة، وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعداده لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة، فيما شكر بشار الأسد موقف الأردن الداعم للشعب السوري ومساندته له في هذه المحنة.

ووصل الصفدي، الأربعاء، إلى مطار دمشق في العاصمة السورية، في زيارة تشمل أيضا، الجمهورية التركية تعبيراً عن تضامن الأردن مع البلدين الشقيقين في مواجهة تبعات الهزات الأرضية التي ضربتهما.
رقم : 1041547
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