الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 شباط 2023 ساعة 16:11

قاسم: من يراهن على الخارج يضيِّع الوقت ويمدد الفراغ الرئاسي

قاسم: من يراهن على الخارج يضيِّع الوقت ويمدد الفراغ الرئاسي
وفي كلمة له، اعتبر أنه "لا بُدَّ من الحوار بين الكتل ‏المختلفة من أجل تقريب وجهات النظر، لأنَّه لا قدرة لاجتماع عدد من الكتل على موقف موحَّد من ‏دون الحوار الذي يفتح هذا الباب"، لافتاً إلى أن "اقتراحات التحدي فشلت، لأنَّ السائرين على نهج الاستفزاز من ‏الكتل والنواب لا يمثلون الأكثرية في البلد، ولو كانوا يمثلون الأكثرية لخاضوا تجربة الاستفزاز إلى ‏نهايتها ولكنهم عاجزون".

ولفت إلى أننا "نصحناهم لإعطاء الأولوية للبنان وليس لأميركا ومن معها، لأننا ‏كلبنانيين سنعيش معاً لأجيال وأجيال، أمَّا الأجنبي من الخارج، فيأخذ خيراتنا ثم يتركنا من دون ‏شيء، هذه هي تجارب الاستكبار والاستعمار والدول الكبرى في التعاطي مع الدول الصغرى".

وأشار إلى أن "الخارج لم يتدخل حتى الآن، والاجتماع الخماسي تحدث بالعموميات، وثبت عدم تدخل الخارج أنهم ‏قاموا بإجراء استطلاع أولي كلٌّ بحسب بلده، فوجدوا أن لا إمكانية لتجميع عدد من الكتل على قياسهم ‏ليختاروا رئيساً، لذلك بدل أن يتورطوا ويفشلوا قالوا أنهم ينتظرون اللبنانيين ليختاروا، لذلك هذا ‏الخارج لن يتدخل لأنًّ الفسيفساء النيابية مبعثرة، فمن يراهن على الخارج يضيِّع الوقت ويمدد الفراغ، ‏والأفضل أن لا يتدخل الخارج لأنَّه إذا تدخل سيكون منحازاً وسيخرِّب أكثر من هذا الخراب في بلدنا".

وشدد على أن "اقتراحنا الحوار ثمَّ الذهاب إلى الانتخابات لأنَّ المقابل هو الجمود ‏والتعطيل"، معتبراً أنه "إذا استمرينا على هذه الشاكلة سيتأخر الانتخاب ولا أحد يعلم ‏إلى متى، بعض المساعي والاتصالات التي تحصل اليوم قد تُثمر في المرحلة القادمة"، مضيفاً: "اليوم مع هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وما نعيشه وارتفاع الدولار الجنوني الذي لا يمكن أن ‏يحتمل، لا حلَّ له إلَّا بسلوك الطريق الدستوري بانتخاب رئيس للجمهورية ومن بعده حكومة ومن ثمَّ ‏خطة إنقاذ، وإذا بقيت الأمور بدون اتفاق على حلٍّ معين فالأمور صعبة ومعقَدة".

من ناحية أخرى، أشار إلى أن "لبنان أحسن من خلال حكومته عندما أرسلَ رئيس الحكومة وفداً للتضامن مع سوريا والتقوا ‏بالرئيس السوري بشار الأسد، وأحسنَ وزير الأشغال بالتنسيق مع رئيس الحكومة في فتح المطار والمرافق والحدود ‏لكل المساعادات التي تأتي من الخارج إلى سوريا بدون أي رسم عبور أو جمارك، أي أنها تصلُ إلى ‏أصحاب الحاجة مباشرةً، وهذا عمل مهم جداً ويُشكر عليه من قام به".

وأضاف: "نأمل أن يكون هذا العمل فاتحة ‏لكسرِ الجليد بين المسؤولين في لبنان والمسؤولين في سوريا، ويفتح صفحة سياسية للمستقبل، لأنَّ ‏لبنان دائماً يحتاج إلى سوريا وسوريا دائماً تحتاج إلى لبنان، وكلَّما تَعَاونا مع بعضِهما حلَّا الكثير من ‏المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومشكلة النزوح وغيرها، ونحن بحاجة إلى المزيد من الانفتاح على ‏سوريا".
رقم : 1041548
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
15 شباط 2023
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
15 شباط 2023
كابوس نتنياهو في أيام السبت
كابوس نتنياهو في أيام السبت
15 شباط 2023
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
15 شباط 2023
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
15 شباط 2023
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
15 شباط 2023
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال
15 شباط 2023
الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
14 شباط 2023
اعتقال العناصر الداعمة لجريمة "شاهجراغ" الارهابية منع تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة
اعتقال العناصر الداعمة لجريمة "شاهجراغ" الارهابية منع تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة
14 شباط 2023
بيان ناري.."عرين الأسود " تتوعد الجنود الصهاينة
بيان ناري.."عرين الأسود " تتوعد الجنود الصهاينة
14 شباط 2023
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
14 شباط 2023
قضية الرئاسة اللبنانية... من المنظور المظلم لاجتماع باريس إلى المنافسة بين خيارين
قضية الرئاسة اللبنانية... من المنظور المظلم لاجتماع باريس إلى المنافسة بين خيارين
14 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال