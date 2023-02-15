اللواء صفوي: تم تشكيل جبهة موحدة بقيادة أميركا للإطاحة بالنظام

واضاف اللواء يحيى صفوي ، المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة، خلال كلمة في جامعة دافوس للحرس الثوري، عن "مكانة الحرب المعرفية في الحرب الهجينة": ان الحرب المعرفية اليوم وبسبب ظهور الشبكات الاجتماعية والتقدم التكنولوجي الذي يمكنه نشر معلومات كثير في غضون دقائق قليلة على مليارات الاشخاص، أصبحت تهديدًا اجتماعيًا وأيديولوجيًا؛ بناءً على ذلك، يتعين علينا الدفاع عن أنفسنا ضد الخوارزميات القادرة على تحديد من هو عرضة لقبول المحتوى المنشور ومن يرغب في إعادة نشر هذا المحتوى.



وافاد اللواء صفوي بان : الحرب المعرفية هي في الواقع نوع من الحرب للسيطرة أو تغيير طريقة تفاعل الناس مع المعلومات الواردة ، وهدفها انهيار العدو من الداخل وفرض الإرادة السياسية دون مواجهة وحرب ، ومن أهدافها التأثير على قرارات العدو بطريقة غير محسوسة وغير قابلة للتعقب ، وذلك من خلال التلاعب بالمعتقدات والتصورات الذهنية للخصم وخلق الغموض وعدم اليقين العقلي.



وصرح المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة أن الحرب المعرفية هي حرب ضد الرأي العام بهدف التأثير على سياسات الحكومة وزعزعة استقرار المؤسسات العامة ، وقال: إن الحرب المعرفية تسعى في آن واحد إلى التأثير على جميع مستويات المجتمع ، من المسؤولين إلى شرائح الشعب . الناس. ومن هنا في الحرب المعرفية ، على عكس المجالات السابقة، يتم استغلال مجموعة من القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية والعسكرية وغيرها.



وفي إشارة إلى النقطة المحورية لتأثير الحرب الهجينة في ساحة الحرب المعرفية، قال اللواء صفوي ان : الحرب المعرفية هي ساحة حقن تأثيرات التهديدات المختلفة في الحرب الهجينة ، ويمكن أيضًا استغلال نتائج المجالات الأخرى للحرب الهجينة في ساحة المعركة المعرفية . لذلك ، لا ينبغي اعتبار الحرب المعرفية أحد مجالات الحرب الهجينة ، لكن الحرب المعرفية هي النظير الرئيسي والمكمل للحرب الهجينة.



وأشار اللواء صفوي إلى أن الناتو أقر الحرب المعرفية كمرحلة سادسة للحرب، وأضاف: الآن الجبهة المتحدة بقيادة الولايات المتحدة يرافقها الناتو والصهاينة وبعض الدول العربية وحتى بعض الإيرانيين في الخارج ، تعارض إيران بهدف قلب نظام الجمهورية الاسلامية قد تشكلت ، وفي هذا الصدد ، فإن السكان المستهدفين هم الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا ؛ لأن هؤلاء الأشخاص يشكلون 70٪ من سكان بلدنا.



وقال المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة: "نحن لسنا متخلفين فقط في الحرب الإعلامية والافتراضية والمعرفية ، ولكن يمكن القول إننا فشلنا في هذه الحرب مثل عمليتي بدر وخيبر ابان الدفاع المقدس". "لهذا السبب يجب مضاعفة استعدادنا للهجوم في الحرب الإعلامية والمعرفية والخروج من وضع الدفاع في هذه الحرب.