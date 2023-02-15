العميد واحدي: سنجعل العدو يندم على أي تهديد أو اعتداء يقوم به ضد ايران

وأشار " واحدي " الذي كان يتحدث في مراسم أول تحليق مستقل للطلبة الطيارين في جامعة الشهيد ستاري للعلوم والفنون الجوية الى استعداد سلاح الجو في الجيش الايراني للدفاع عن الأهداف السامية لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية امتثالا لأوامر قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي).



وخاطب المسؤول الطلبة الحاضرين في هذه المراسم قائلا: ان سلاح الجو في الجيش ومن أجل بلوغ المستوى المطلوب التي يليق بالنظام الاسلامي بحاجة الى مقولتي الالتزام والتخصص، حيث بإمكانكم أيها الطلبة الغيارى تحقيق هذا الهدف من خلال الاستفادة من تجارب اساتذتكم وقادتكم واتخاذ شهداء هذا السلاح قدوة وأسوة لكم.



وأضاف يقول: ان بإمكان اساتذة الجامعة الجوية بإعتبارهم النخبة العلمية أداء دورهم لتحقيق تشكيل القوة الولائية المستلهم للمباديء التي ضحى من أجلها هؤلاء الشهداء الابرار.



وخلد ذكرى شهداء مرحلة الدفاع المقدس (حرب صدام على ايران 1980-1988) وخاطب عوائلهم قائلا: ان الامن المستتب في ايران اليوم انما يعود فضله الى تضحيات شهداء الأمس الذين قدموا مهجهم وأرواحهم فداء لامن واقتدار ايران، حيث تحولت هذه التضحيات اليوم الى رمز حقيقي للقوات المسلحة التي لن تألو جهدا للقيام بأي عمل لخدمة المواطنين.