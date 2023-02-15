رعد: نرفض أي تدخل اجنبي في استحقاقاتنا الدستورية

وخلال احياء "حزب الله" لذكرى الشيخ راغب حرب، والامين العام السابق للحزب السيد عباس الموسوي والقائد العسكري عماد مغنية، عند روضة الشيخ راغب حرب في بلدة جبشيت، شدد رعد على "أننا نرفض أي تدخل اجنبي في استحقاقاتنا الدستورية، وأن انتخاب رئيس للجمهورية هو انتخاب وطني دستوري بامتياز، وعلى اللبنانيين ان يتصدوا لهذا الاستحقاق".



واعتبر أنّه "اذا كان انتخاب رئيس الجمهورية هو المفتاح للتخفيف من عبء الازمة، فإن هذا الرئيس يجب ان نُحسن اختياره، بحيث لا يعير آذانه لهذه التعليمة او لهذه التوصية، من هذا الاجنبي أو ذاك"، مشيرًا إلى أنّه "تعالوا ايها اللبنانيون لنتفاهم على اسم رئيس الجمهورية الذي يصلح لبلدنا وخصوصا في هذه المرحلة، وهذا ما ندعوا اليه ونشجع عليه".