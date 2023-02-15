الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 15 شباط 2023 ساعة 19:34

عقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا

عقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إنها تأمل أن توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة كجزء من سلسلة عقوبات مشتركة تعدّها دول مجموعة السبع تزامناً مع الذكرى الأولى للغزو في 24 فبراير (شباط).

وأفادت «نستهدف منتجات صناعية كثيرة تحتاجها روسيا ولا يمكنها الحصول عليها عبر بلدان ثالثة»، مشيرة إلى «منتجات حيوية مع المعدات الكهربائية والمركبات المتخصصة وقطع الآليات وقطع الغيار للشاحنات ومحرّكات الطائرات».

وذكرت فون دير لاين أن بروكسل تسعى لفرض قيود على تصدير 47 مكوّنا إلكترونيا إضافيا «يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة الروسية بما في ذلك المسيّرات والصواريخ والمروحيات».

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل تسع حزم عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ أن بدأت هجومها على أوكرانيا في فبراير الماضي 2022.

واستهدفت العقوبات صادرات روسية أساسية مثل النفط في مسعى لقطع مصادر تمويل الحرب الروسية، لكنّ دبلوماسيين في التكتل أقرّوا بأن المجالات التي يمكن استهدافها مع كل حزمة عقوبات جديدة تنفد.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن العقوبات الجديدة ستتضمن أيضاً تجميد أصول مائة فرد وكيان آخر وحرمانهم من التأشيرات.

وأضاف أن الكيانات المستهدفة تشمل «المسؤولين عن أنشطة عسكرية وقرارات سياسة، والمعلومات المضللة».

وزعم بوريل «نستهدف المتورّطين في عمليات خطف بشر والترحيل والتبني القسري لأطفال أوكرانيين في روسيا، إضافة إلى أولئك الذين يفسحون المجال لنهب الموارد الأوكرانية» بحسب قوله.
رقم : 1041574
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
15 شباط 2023
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
15 شباط 2023
كابوس نتنياهو في أيام السبت
كابوس نتنياهو في أيام السبت
15 شباط 2023
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
15 شباط 2023
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
15 شباط 2023
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
15 شباط 2023
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال
15 شباط 2023
الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
14 شباط 2023
اعتقال العناصر الداعمة لجريمة "شاهجراغ" الارهابية منع تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة
اعتقال العناصر الداعمة لجريمة "شاهجراغ" الارهابية منع تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة
14 شباط 2023
بيان ناري.."عرين الأسود " تتوعد الجنود الصهاينة
بيان ناري.."عرين الأسود " تتوعد الجنود الصهاينة
14 شباط 2023
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
14 شباط 2023
قضية الرئاسة اللبنانية... من المنظور المظلم لاجتماع باريس إلى المنافسة بين خيارين
قضية الرئاسة اللبنانية... من المنظور المظلم لاجتماع باريس إلى المنافسة بين خيارين
14 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال