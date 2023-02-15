أحدث العناوين :
شهرياري : لمنح الحرية المذهبية من اجل بناء الحضارة الاسلامية الحديثة
قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال طولكرم وسط اطلاق للقنابل الصوتية
العفو الدولية: حملة قمع مروعة تطال حرية التعبير عبر الإنترنت في السعودية
القدس المحتلة.. تصعيد صهيوني وغضب فلسطيني ضد قرارات الكابينت
75 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية
ذكرى القادة الشهداء توجب علينا صون إنجازاتهم
الرئيس السوري: نُقدّر الموقف الرسمي والشعبي للأردن الشقيق
عودة الحياة إلى ميناء الحديدة اليمنية
تصعيد إسرائيلي وغضب فلسطيني في القدس المحتلة
تواصل عمليات إنقاذ المنكوبين جراء زلزال تركيا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
16 February 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الأربعاء 15 شباط 2023 ساعة 21:31
75 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية
وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروق 3 غارات لطيران تجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.
وأضاف المصدر أن الخروق تضمنت أيضاً، تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس، و6 خروق بقصف مدفعي، و56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
مصدر :
موقع المسيرة
رقم :
1041595
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
15 شباط 2023
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
15 شباط 2023
كابوس نتنياهو في أيام السبت
15 شباط 2023
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
15 شباط 2023
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
15 شباط 2023
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
15 شباط 2023
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال
15 شباط 2023
الشيخ عيسى قاسم : النظام البحريني يعمل على إلغاء الإسلام من الجذور
14 شباط 2023
اعتقال العناصر الداعمة لجريمة "شاهجراغ" الارهابية منع تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة
14 شباط 2023
بيان ناري.."عرين الأسود " تتوعد الجنود الصهاينة
14 شباط 2023
الكيان الصهيوني يتحدى الفاتيكان.. عودة الخلافات
14 شباط 2023
قضية الرئاسة اللبنانية... من المنظور المظلم لاجتماع باريس إلى المنافسة بين خيارين
14 شباط 2023
أحدث العناوين
شهرياري : لمنح الحرية المذهبية من اجل بناء الحضارة الاسلامية الحديثة
قوات الاحتلال تقتحم بلدة علار شمال طولكرم وسط اطلاق للقنابل الصوتية
العفو الدولية: حملة قمع مروعة تطال حرية التعبير عبر الإنترنت في السعودية
القدس المحتلة.. تصعيد صهيوني وغضب فلسطيني ضد قرارات الكابينت
75 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية
ذكرى القادة الشهداء توجب علينا صون إنجازاتهم
الرئيس السوري: نُقدّر الموقف الرسمي والشعبي للأردن الشقيق
عودة الحياة إلى ميناء الحديدة اليمنية
تصعيد إسرائيلي وغضب فلسطيني في القدس المحتلة
تواصل عمليات إنقاذ المنكوبين جراء زلزال تركيا
مقتل 10 أشخاص جراء انهيارات جليدية في طاجيكستان
عقوبات أوروبية جديدة تستهدف روسيا
حماس تدعو القمة الإفريقية المقبلة لإنهاء عضوية كيان الاحتلال
رعد: نرفض أي تدخل اجنبي في استحقاقاتنا الدستورية
أمريكا أظهرت وجهها الشيطاني بإعاقتها المساعدات العراقية الى سوريا
العميد واحدي: سنجعل العدو يندم على أي تهديد أو اعتداء يقوم به ضد ايران
الجزائر تتحرك لتجريد كيان الاحتلال من صفة المراقب في الاتحاد الأفريقي
اللواء صفوي: تم تشكيل جبهة موحدة بقيادة أميركا للإطاحة بالنظام
73 مهاجرا فُقدوا قبالة سواحل ليبيا
كشف هوية قتلى 'داعش' بعملية 'وادي الشاي' في كركوك شمالي العراق
الأكثر قراءة
بشار الأسد يتفقد المناطق المنكوبة في حلب شمال سوريا
تصريحات جديدة حول الأسلحة الكيميائية في سوريا
إخلاء عدد من الأبنية المتصدعة في ريف دمشق
توسيع نفوذ إيران في الفناء الخلفي للولايات المتحدة
العميد قاآني يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في مدينة اللاذقية
حماس ترحب بإعلان محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال
وزير الصحة السوري يبحث مع مدير اممي سبل دعم القطاع الصحي
روسيا تسلم 35 طناً من المساعدات إلى إيران
مدير منظمة الصحة العالمية يتوجه إلى سوريا
انتهاء عمليات الانقاذ في حي العسالية في اللاذقية السورية
مجلس الشعب السوري: ضرورة رفع الحصار الغربي المفروض على الشعب السوري
هل ستنقذ الرياض نتنياهو؟... لا يوجد دخان من دون نار والتطبيع قادم!
سوريا تعلن حصيلة جديدة لضحايا الزلزال وتوجه دعوة دولية
كنعاني: العقوبات الاحادية تظهر شرعية موقف ايران ونفاق اميركا
رئيسي: إيران أعلنت استعدادها لإنهاء المفاوضات منذ أشهر
خطة أميركا الرامية لتقسيم ايران فشلت في أعمال الشغب الأخيرة
نظرة الغرب القلقة إلى زيارة شمخاني إلى موسكو
الجهاد الاسلامي تنعى شهيد المنفذ حسين خالد قراقع
الرئيس الايراني يشارك في مسيرات ذكرى الانتصار الـ44
وصول مساعدات انسانية اقليمية الى سوريا
الأخبار الساخنة
احتجاجات عارمة ضد نتنياهو وحكومته الجديدة.. الدلالات والنتائج؟
الشهيد العقيد داود جعفري مع قائد الثورة الإسلامية (صورة)
رئيس هيئة الطاقة الذرية: الدول الغربية لا تريد إيران النووية
وجه قاسم سليماني يزين شاطئ قطاع غزة.. سر انزعاج تل أبيب؟
السوداني: اغتيال أمريكا لقادة النصر اعتداء على سيادة العراق
"جنين" تقلب الموازين.. تل أبيب في موقف محرج
صحوة الشعب البحريني المقاوم تفسد احتفالات اليهود
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب غرب 'سومطرة' الإندونيسية
إخترنا لکم
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
بعد التباطؤ من بعض الدول في نجدة السوريين. .وكيل الأزهر يدعو لإغاثة متضرري الزلزال