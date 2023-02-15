75 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين الخروق 3 غارات لطيران تجسسي على حيس، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس.



وأضاف المصدر أن الخروق تضمنت أيضاً، تحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء حيس، و6 خروق بقصف مدفعي، و56 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.