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الخميس 16 شباط 2023 ساعة 09:09

رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني يصل إلى حلب

رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني يصل إلى حلب
وتهدف زيارة كوليوند الى مدينة حلب شمال غربي سوريا متابعة عملية الإغاثة والتواجد مع رجال الإغاثة في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا.

وكان القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب ، "سلمان نواب نوري" ، في استقبال رئيس جمعية الهلال الاحمر والوفد المرافق له في مطار حلب فجر اليوم الخميس.

ودخل 11 من المتخصصين في البحث والإنقاذ بجمعية الهلال الأحمر في جمهورية إيران الإسلامية مدينة حلب منذ اليوم الأول للزلزال في شمال غرب سوريا حیث يقدمون الإغاثة لمنکوبي هذا الحدث المأساوي منذ ذلك الحين.

وكان كوليوند قد سافر سابقًا إلى تركيا بهدف متابعة عملية الإغاثة والتواجد مع رجال الإغاثة في المناطق المتضررة من الزلزال فيها.

وهذه هي رابع شحنة مساعدات إنسانية من جمهورية إيران الإسلامية تدخل حلب مباشرة بالطائرة.

وسبق أن أرسلت شحنتان من المساعدات الجوية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دمشق وشحنتين إلى اللاذقية وثلاث شحنات أخرى إلى حلب.

وضرب زلزال بقوة 7.8 ريختر يوم الاثنين من الاسبوع قبل الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا مما اسفر عن مصرع واصابة عشرات الالاف في البلدين.

وادى الزلزال في مدينة حلب الى تدمير 54 مبنى بالكامل ومصرع 500 شخص وجرح عدد كبير من المواطنين مازال 750 منهم في المستشفيات لغاية الان.
مصدر : وكالات
رقم : 1041652
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