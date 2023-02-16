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الخميس 16 شباط 2023 ساعة 09:11

عبداللهيان: توصلنا لاتفاقات جيدة لرفع عوائق تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الايرانية الصينية

عبداللهيان: توصلنا لاتفاقات جيدة لرفع عوائق تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الايرانية الصينية
وفي حديثه حول زيارة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الى بكين والاتفاقات بين الرئيسين الايراني والصيني، قال حسين امير عبداللهيان الذي رافق رئيسي في هذه الزيارة: ان اللقاء بين الرئيسي الصيني والرئيس الايراني والمحادثات بينهما وفرت الفرصة لبحث الجوانب المتنوعة للتعاون الثنائي والاقليمي والدولي بين ايران والصين بشكل كامل على مستوى قادة البلدين.

وأضاف: من دواعي السرور ان الوزراء المعنيين وخاصة اعضاء الفريق الاقتصادي للحكومتين كانوا حاضرين، ونحن متفائلون جدا بشأن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اطار المباحثات التي جرت بين مسؤولي البلدين، ونأمل بأن يشهد التعاون الثنائي بين ايران و الصين تطورا متزايدا في المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي والثقافي والعلمي والتكنولوجي والصناعي.

وكان السيد رئيسي قد وصل فجر الثلاثاء الى بكين على رأ وفد رفيع المستوى في زياة رسمية تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جين بينغ، حيث اقيمت له مراسم استقبال رسمية خاصة ظهر يوم الثلاثاء. وحظيت الزيارة باهتمام خاص من قبل كلا الجانبين، نظرا لاهميتها في دفع الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين الى الامام.

وقد تم التوقيع على 20 وثيقة للتعاون بين كبار مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين بحضور رئيسي البلدين.
رقم : 1041654
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