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الخميس 16 شباط 2023 ساعة 09:13

وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة

وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
وفي حديثه خلال الملتقى الوطني العاشر للقرآن والعترة والصحة بمدينة قم المقدسة، قال بهرام عين اللهي: ان انجازات البلاد في المجال الصحي خلال 44 عاما الماضية، لافتة بشكل ملموس، ففي زمن ما كنا نعتمد على الغرب والاجانب وكان الوضع الصحي في البلاد سيئا جدا.

وأضاف عين اللهي: في فترة ما قبل الثورة لم يكن لدينا اي تطور في المجال الصحي، ولكن ببركة الثورة ومنذ عام 1985 ومع ادغام المراكز الصحية والعلوم الطبية حصلت قفزة علمية كبرى في البلاد، وتمكنت البلاد من تلبية احتياجاتها.

وأعلن ان عدد جامعات العلوم الطبية في البلاد بلغ 68 جامعة، مبينا ان ايران اصبحت اليوم الرائدة في المجال الصحي بالمنطقة، وان جميع المؤشرات الصحية في البلاد متقدمة بأشواط كبيرة عن دول الجوار، ولدينا وضع مناسب من حيث الكوادر الانسانية.

ونوه وزير الصحة الايراني بدور المعنويات في فترة جائحة كورونا، وقال: ان المعنويات العالية للكادر الطبي والادارة القوية للبلاد وذلك رغم ظروف الحظر، ادت الى ان تكون لدينا خلال الاشهر الخمسة الماضية معدل وفيات دون 10 حالات يوميا، وفي بعض الايام كانت الوفيات صفر، وهذه هو ثمرة تضحيات واستشهاد 300 عضو من الكادر الصحي والطبي.
رقم : 1041656
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