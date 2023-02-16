واشنطن ترفض الاتهامات بتفجير أنابيب "السيل الشمالي"

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "هذا تضليل سافر أن الولايات المتحدة وراء ما حدث بـ"السيل الشمالي" أو تفجير "السيل الشمالي".



وتابع: "نحن نؤكد هذه الرسالة دائما في وجه الأكاذيب التي تنشرها السلطات الروسية، وسنواصل ذلك بشتى الأشكال في حال الضرورة".



وفي معرض رده على سؤال عن الدور الأمريكي في التحقيق في الحادث، أشار برايس إلى أن "تلك الانفجارات لم تقع في الأراضي الأمريكية، وبالتالي أترك لشركائنا الذين حدث ذلك في أراضيهم، أن يتحدثوا عن آليات التحقيق اللازمة".



ورفض التعليق على المبادرة الروسية لبحث تفجير "السيل الشمالي" في مجلس الأمن الدولي.



وكان الصحفي الأمريكي سيمور هيرش قد نشر في وقت سابق من هذا الشهر مقالا، كشف فيه أن الولايات المتحدة دبرت تفجير أنابيب "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في مياههم في سبتمبر الماضي.