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الخميس 16 شباط 2023 ساعة 09:32
6 قتلى في تحطم مروحية عسكرية في أمريكا
وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في الساعة 15:00 تقريبا مساء أمس الأربعاء، مضيفة أن المروحية التي كانت تحمل 6 أشخاص، سقطت على طريق سريع بالقرب من مدينة هاتنسفيل.
وتابعت أن السيارات الموجودة على الطريق السريع لم تتضرر.
مصدر :
وكالات
رقم :
1041663
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