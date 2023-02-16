6 قتلى في تحطم مروحية عسكرية في أمريكا

وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في الساعة 15:00 تقريبا مساء أمس الأربعاء، مضيفة أن المروحية التي كانت تحمل 6 أشخاص، سقطت على طريق سريع بالقرب من مدينة هاتنسفيل.



وتابعت أن السيارات الموجودة على الطريق السريع لم تتضرر.