وقفة تضامنية دعمًا لسوريا في مخيم البص بجنوب لبنان

وتخلل الوقفة التضامنية كلمات لكل من اللواء توفيق عبدالله الذي القى كلمة فلسطين، وكلمة لبنان ألقاها عضو قيادة إقليم جبل عامل في حركة أمل صدر الدين داوود، وكلمة سوريا ألقاها نائب أمين سر قيادة حزب البعث في الجنوب إياد سرور، أكدوا فيها ضرورة التحرك العربي والإسلامي لمساعدة سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضربها، وكسر قانون قيصر الظالم بحق الشعب السوري، خاصة بعدما تعرضت لنكبة زهقت أرواح الآلاف من السوريين جراء الزلزال المدمر والحرب الكونية التي تعرضت لها منذ العام 2011.



كما أكدوا أنّ الحصار الأميركي الأوروبي للشعب السوري يمثل وصمة عار على جبين الانسانية، مطالبين كافة الاحرار والشرفاء في العالم ان يقفوا إلى جانب الشعب السوري المجروح في مواجهة الغطرسة الاميركية التي تعمل على تفتيت الوطن العربي الى دويلات متناحرة.