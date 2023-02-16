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الخميس 16 شباط 2023 ساعة 12:36

امريكا تعترف ضمنیا باجراء محادثات مع طهران

امريكا تعترف ضمنیا باجراء محادثات مع طهران
وبناء على طلب واشنطن وموافقة من طهران، أجريت مفاوضات غير مباشرة وكانت مثمرة، لكن إتمام الاتفاقات المتفاوض عليها يتطلب الصدق وعدم تسييس من قبل امريكا .

هذا وكان نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، وفي معرض رده عن سؤال حول مضمون تقرير "إن بي سي نيوز" قال : انا لست بوضع يسمح لي بتأكيد كل تفاصيل هذا التقرير، لكن جوهره يظهر أننا ملتزمون باتخاذ أي إجراء من أجل حرية المواطنين الأمريكيين.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز الأمريكية"، الأربعاء، نقلاً عن أربعة مسؤولين أمريكيين، أن إدارة بايدن تجري مفاوضات غير مباشرة مع إيران بخصوص إمكانية تبادل السجناء من أجل ضمان إطلاق سراح مواطنين أمريكيين مسجونين في إيران، وأن قطر وإنجلترا ستلعبان دور دور الوسطاء في هذا المجال.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الجانبين يدرسان معادلة سبق مناقشتها في عام 2021 يمكن أن تشمل تبادلا محتملا للسجناء والافراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية.
مصدر : وكالات
رقم : 1041684
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