الصفحة الرئيسية
0
الخميس 16 شباط 2023 ساعة 13:15

‘‘حماس‘‘: استمرار الاحتلال بتفجير المنازل لن يوقف انتفاضة شعبنا

‘‘حماس‘‘: استمرار الاحتلال بتفجير المنازل لن يوقف انتفاضة شعبنا
وأشارت الحركة ،اليوم الخميس، في أعقاب تفجير منزل عائلة الشهيد محمد الجعبري في الخليل، جنوب الضفة الغربية: إنَّ "تفجير قوات الاحتلال الصهيوني منازل المقاومين الأبطال، جريمة تعكس حالة الإفلاس التي يعيشها الكيان، ويكشف عجزه الكامل عن وقف ثورة شعبنا في الميدان".

وأشارت إلى أنَّ استمرار الاحتلال في سياسة هدم منازل المقاومين، "لن يخيف شعبنا، ولن يكسر إرادة الصمود والثبات لديه، ولن يزعزع ثقته بالمقاومة طريقًا للتحرير والعودة، ولن يوقف انتفاضة شعبنا المتصاعدة".

وأشادت بالدعوات الشعبية لرفض سياسة هدم المنازل، ومواجهتها بكل الوسائل، داعية إلى "تصعيد المقاومة وعملياتها البطولية تلبية لنداء القدس والمسجد الأقصى المبارك، وثأراً لدماء الشهداء ووفاءً لتضحياتهم".

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجرت، صباح اليوم الخميس، منزل عائلة الشهيد الجعبري في الخليل.

وكان الشهيد "الجعبري" قد نفذ عملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل في 29 تشرين أول الماضي، وأسفرت عن مقتل مستوطن، وجرح أربعة آخرين.
مصدر : وكالات
رقم : 1041693
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
16 شباط 2023
خبراء منظمة الامم المتحدة: الحظر الاميركي ضد ايران غير قانوني
خبراء منظمة الامم المتحدة: الحظر الاميركي ضد ايران غير قانوني
16 شباط 2023
وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
16 شباط 2023
رئيسي: اميركا كانت بصدد زعزعة الامن في المنطقة من خلال تأسيس الجماعات التكفيرية
رئيسي: اميركا كانت بصدد زعزعة الامن في المنطقة من خلال تأسيس الجماعات التكفيرية
16 شباط 2023
عبداللهيان: توصلنا لاتفاقات جيدة لرفع عوائق تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الايرانية الصينية
عبداللهيان: توصلنا لاتفاقات جيدة لرفع عوائق تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الايرانية الصينية
16 شباط 2023
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
15 شباط 2023
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
15 شباط 2023
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
15 شباط 2023
كابوس نتنياهو في أيام السبت
كابوس نتنياهو في أيام السبت
15 شباط 2023
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
منشور أمريكي: اوقفوا النفاق لسنا قادرين على التخريب في إيران
15 شباط 2023
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
15 شباط 2023
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين
15 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية
12 عاماً على ثورة البحرين.. نضال مستمر وحناجر لا تسكت حتى تحقيق الأهداف
أهمية زيارة رئيسي لبكين في دفع عجلة التحالف الاستراتيجي بين إيران والصين