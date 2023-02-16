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الخميس 16 شباط 2023 ساعة 13:47

وفد سوداني ينهي زيارة غير معلنة لـ'تل أبيب'

وفد سوداني ينهي زيارة غير معلنة لـ
ونقلت مصادر إن الوفد ترأسه اللواء المتقاعد مبارك عبد الله بابكر، المسؤول عن ملف تطبيع العلاقات بين السودان وتل أبيب، مؤكدة أن الوفد ضم قيادات من القوات المسلحة ومدنيين، ناقشوا خطوات استكمال عملية التطبيع بين الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد تلقى دعوة رسمية لعقد جلسات مباحثات مشتركة مع مسؤولين "إسرائيليين" ناقشت القضايا الثنائية المتعلقة بالملف الأمني والعسكري.

وفي مطلع فبراير الحالي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أنه تم الاتفاق على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات مع تل أبيب، خلال زيارة كوهين والوفد المرافق له.

بدوره، أعلن كوهين أن" السودان سيوقع قبل نهاية العام الحالي اتفاق سلام مع "إسرائيل"، في حفل ستستضيفه واشنطن، وذلك عقب تنصيب حكومة مدنية في الخرطوم"على حد قوله.

ونفذ عشرات السودانيين، قبل اسبوعين وقفة احتجاجية بالعاصمة الخرطوم اعتراضا على زيارة وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين للبلاد وإعلان خطوات التطبيع بين البلدين.

ونظم متظاهرون وسط الخرطوم وقفة احتجاج على زيارة كوهين مرددين شعارات: "لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف"، "القدس لنا"، و"التطبيع خيانة."

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "ضد التطبيع"، "فلسطين ليست للبيع"، "إنما الأقصى عقيدة"، "الخرطوم لن تخون القدس" و"الحكام الخونة لا يمثلوننا". وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من تحالف "سودانيون ضد التطبيع" (نشطاء) الذي دشن أعماله رسميا في فبراير/ شباط 2020، للضغط على البرهان لوقف إجراءات التطبيع مع كيان الاحتلال.

وفي السياق، أعلنت "الحركة الشعبية/ التيار الثوري الديمقراطي"، في بيان رفضها التطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أن "حق التطبيع تقرره الحكومة المدنية والمجلس التشريعي وهو الطريق الوحيد لاستدامة أي علاقات خارجية". وذكر البيان أن "قضية التطبيع مع إسرائيل تحتاج إلى حوار وطني يضع مصالح السودان العليا فوق كل اعتبار دون مزايدات أو تفريط".
مصدر : وكالات
رقم : 1041699
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