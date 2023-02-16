برلماني ايراني: تنمية العلاقات مع الصين تبين ان ايران تجاوزت اوروبا

وفي حديث لوكالة أنباء فارس أكد عباس مقتدائي أن عودة اوروبا وتعاملها مع ايران يصب في مصلحة الاوروبيين، وقال: ان الاوروبيين لا يمكنهم ممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية على الشعب الايراني من جهة، ومن جهة اخرى يتوقعون ان تتعامل معهم ايران. فإيران تتعامل مع الطرف المقابل وفق مواقفه.



وأشار الى المواقف المتناقضة للاوروبيين تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية وممارساتهم خارج الاطار والقواعد الدولية وتدخلاتهم في الشؤون الداخلية لإيران، وقال: على الدول الاوربية ان تتحلى بقدر من الوعي والذكاء وأن تدرك انها لا يمكنها ان تتحدث الى ايران بنفس منطق القرن التاسع عشر، فإيران لم تعد نفسها ايران في العهد القاجاري او البهلوي، فهي دولة مستقلة ذات شعب يمتلك ثقافة شاملة ومسار حضاري وذو قدرات عالية.



وصرح مقتدائي: ان اوروبا كلما كررت نواقصها وسلوكها السيئ، فستتضرر هي بالذات. إذ أن اتساع نطاق علاقات ايران اليوم مع دول آسيا وعلاقاتنا مع الصين وروسيا وسائر دول المنطقة تبين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاوزت اوروبا التي تورطت في الفخ الاميركي ولا يمكنها ان تحل مشكلاتها.



كما قال: لقد شهدنا خلال الاشهر والسنوات الماضية سلوكيات من الاوروبيين خارج القواعد والاعراف الدولية، وهذا الامر سيؤخذ بعين الاعتبار في تعاملاتنا معهم في المستقبل.



وأردف: ان اوروبا اصبحت اسيرة الحرب اليوم ولا يمكنها ان تحل مشكلة اوكرانيا، ولا ينبغي لها ان تتحدث بلغة كأنها يمكنها ان تحل مشكلات العالم بأسره، مضيفا: ان اوروبا عاجزة عن حل مشكلاتها، وأن تعاملها مع ايران ليس نابعا من القوة بل من الإحباط. وعلى اوروبا ان تعود عن نهجها الخاطئ الذي اعتمدته.