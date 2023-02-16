ائتلاف "دولة القانون" العراقي:أميركا تسيطر على الحركة المالية عبر "سويفت"

وقال الجبوري إن "اميركا لن تسمح للعراق بالخروج من البنك الفدرالي "، مشيرا الى ان "اميركا وضعت سياسات وفقرات بما يخدم المصلحة الخاصة لهم على حساب جميع الدول المنضوية في البنك الفدرالي".



وتابع، ان "واشنطن تسيطر على الحركة المالية العالمية من خلال نظام سويفت الالكتروني ولن يستطيع العراق الخروج من هذا النظام في الوقت الحالي"، لافتا الى ان "الاخيرة تفرض مرور الدولار في البنك الفدرالي قبل ان يصل الى العراق جراء عملية بيع النفط".



وكان زعيم "ائتلاف الوطنية" أياد علاوي، قد اتهم في حوار متلفز ان "الولايات المتحدة الأميركية بممارسة الابتزاز ضد حكومة السوداني، مبينا ان قرارات البنك الفدرالي الأميركي ممنهجة ومدروسة للسيطرة على العراق.