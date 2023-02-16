مصدر سوري: وزير الخارجية السعودي سيزور دمشق قريبا

ونقل مصدر صحفي عن مصدر سوري مطلع بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيزور العاصمة السورية دمشق في الأيام القليلة القادمة.



وأضاف المصدر أن "هناك ترتيبات تجري حاليا لزيارة الأمير فيصل بن فرحان خلال أيام".



وستكون هذه أول زيارة لمسؤول سعودي إلى سوريا منذ بدء الحرب على البلاد عام 2011.



من ناحية أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه قد وصلت، صباح اليوم الخميس، طائرة سعودية إلى مطار حلب تحمل 34 طنا من المواد الغذائية والطبية وهي الثالثة التي تصل سوريا.



يذكر أن طائرة سعودية هبطت في مطار حلب الدولي يوم الثلاثاء الماضي لأول مرة منذ 2011 وتحمل 35 طنا من المساعدات الغذائية، لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمّر في 6 فبراير.



وقال مدير الطيران المدني السوري باسم منصور إن "طائرة المساعدات السعودية التي وصلت إلى مطار حلب الدولي هي أول طائرة سعودية تهبط في سوريا منذ عام 2011، حيث لا جسور جوية مباشرة بين سوريا والسعودية منذ سنوات لا من مطار الرياض ولا مطار جدة"، مذكرا أن "لا حركة جوية بين البلدين ولا عبور للطائرات السعودية فوق الأجواء السورية بينما تعبر الطائرات السورية فوق الأجواء السعودية".