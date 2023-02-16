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الخميس 16 شباط 2023 ساعة 17:36
السيد نصرالله مخاطبا أعداء الجمهورية الاسلامية..

أنتم مخطئون في تقديراتكم..لا تبنوا حسابكم على سقوط الجمهورية الإسلامية

أنتم مخطئون في تقديراتكم..لا تبنوا حسابكم على سقوط الجمهورية الإسلامية
والقى السيد نصرالله اليوم الخميس كلمته في مهرجان "شهادة وانتصار" بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء، سيد شهداء المقاومة الاسلامية السيد عباس الموسوي، شيخ شهداء المقاومة الاسلامية الشيخ راغب حرب والقائد الجهادي الكبير الحاج عماد مغنية(الحاج رضوان).

وقال السيد نصرالله: نعزي عوائل الشهداء القادة الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية كما نعزي أيضاً عوائل شهداء شهر شباط وتحديدًا الشهيدين القائدين رضا الشاعر وحسن شاطري.

وقال السيد نصر الله: أجدد ايضا تعازينا ومواساتنا لفراق هؤلاء الأحبة الذين لم يخل ولم يغادر ألم فراقهم قلوبنا وأرواحنا لمحبتهم وموقعهم الوجداني والروحي الخاص.

وبارك السيد نصرالله الشعب الإيراني ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية على يد قائدهم الإمام الخميني رضوان الله عليه.

وقال السيد نصرالله: الدول الغربية تجاهلت المسيرات المليونية للشعب الإيراني أثناء الثورة الإسلامية لكن اليوم عندما يتظاهر العشرات يعطونها صدىً إعلاميًا ولهذا كل من راهن على سقوط النظام في إيران وخاصة الصهاينة أخطأوا التقدير وأنا أقول لهم لا تبنوا حسابكم على سقوط الجمهورية الإسلامية.

وقال السيد نصرالله: في ذكرى إستشهاد الشهيد الرئيس رفيق الحريري نعزي عائلته وتياره وكل محبيه.
رقم : 1041733
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