كنيست الإحتلال يصادق مبدئيًّا على إعادة احتلال مستوطنات شمالي الضفة

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية، أن مشروع القانون مُرر بأغلبية (62) عضو كنيست مقابل (36) معارض، حيث تمت المصادقة التمهيدية على القانون بعد تمريره في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.



وبيَّنت الصحيفة، أنَّ هذا القانون سيفتح المجال حال إقراره بالقراءات النهائية أمام إعادة احتلال المستوطنين "حوميش" شمالي نابلس، والمقامة فيها حاليًّا مدرسة يهودية دينية، وكذلك السماح للمستوطنين بالدخول إلى مناطق المستوطنات المخلاة "صانور، كاديم وغانيم" شمالي الضفة.



وينصّ القانون على إلغاء قانون "الانفصال" وبالتالي إلغاء تصنيف "منطقة عسكرية مغلقة" عن المستوطنات المخلاة الأربعة ما يفتح الباب أمام عودة الاستيطان هناك.



بدوره، وصف مسؤول مستوطنات شمال الضفة "يوسي داغان" والذي كان يستوطن سابقاً مستوطنة "صانور" المخلاة، القانون بالخطوة التاريخية، وأنه انتظر هذه اللحظة منذ (18 عامًا) معربًا عن رغبته بالعودة للاستيطان هناك.