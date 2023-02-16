جبهة العمل الإسلامي: حفظ الأمانة ودماء الشهداء يكون في اتباع نهجهم

اسلام تايمز (لبنان) - أكدت" جبهة العمل الإسلامي" في لبنان ببيان، في "ذكرى استشهاد القادة السعداء الشيخ راغب حرب والسيد عباس الموسوي والحاج عماد مغنية صانع الانتصارات أن دماءهم الزكية، ودماء كل الشهداء البواسل ، هي الشعلة الحقيقية ونور درب المجاهدين والمقاومين وكل الأحرار والشرفاء في العالم، وأن هذه الدماء أنبتت العزة والحرية والكرامة، وعشرات الآلاف من القادة في مختلف بقاع الأرض الذين سيكونون جحافل النصر القادم بإذن الله".