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الخميس 16 شباط 2023 ساعة 20:27

ممارسات صهيونية تصعيدية بحق الفلسطينيين

ممارسات صهيونية تصعيدية بحق الفلسطينيين
ورصدت عدسات الكاميرات، لحظة تفجير منزل الشهيد الجعبري في الخليل، بعد تفخيخه بعدد من العبوات الناسفة.

وأمس الأربعاء، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "ستعمل قوات الجيش خلال الساعات المقبلة في مدينة الخليل على هدم منزل منفذ عملية حاجز أشموريت التي قتل فيها رونين حنانيا يوم السبت 29 أكتوبر ". وفق زعمه.

يشار إلى أن الشهيد الجعبري نفذ عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة "كريات أربع"، أدت لمقتل مستوطن يدعى رونين حنانيا، وإصابة خمسة آخرين.

ويقول محللون سياسيون بأن تصعيد متواصل تمارسه سلطات كيان الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية المحتلة على شتى الصعد.

ففي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال صباح الخميس حملة اعتقالات ودهم في عدة مناطق بينها رام الله والبيرة وبيت لحم وغيرها طالت نحو عشرين فلسطينيا.

وفي الخليل أقدمت قوات الاحتلال على هدم منزل عائلة الشهيد محمد الجعبري بمنطقة قيزون بعد اقتحامها للمنطقة وفرضها إغلاقا في محيط منزل عائلة الشهيد، فيما أجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها وأخرجتهم منها لساعات حتى الانتهاء من عملية تفجير منزل عائلة الشهيد الجعبري منفذ عملية 'كريات أربع'، التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين.

وفي إطار تصعيد الممارسات العنصرية بحق الفلسطينيين من قبل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، فقد صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية أعضائه على قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الفلسطينيين بذريعة ما يعتبرها أنشطة إرهابية.

وجاء في بيان صادر عن الكنيست أن النواب وافقوا على سحب الجنسية أو الإقامة من نشطاء إرهابيين يتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية لارتكابهم أعمالا إرهابية، ما يمهد لعملية طرد الفلسطينيين من شرقي القدس، ومن أراضي عام 48 المحتلة.

دوليا يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورجح دبلوماسيون أن يصوت المجلس الإثنين المقبل على نص القرار الذي يؤكد مجددا أن إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 بما فيها شرقي القدس ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما يدين القرار جميع محاولات الضم، بما في ذلك الإجراءات التي تتخذها حكومة الاحتلال بشأن المستوطنات.

 
رقم : 1041756
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