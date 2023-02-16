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الخميس 16 شباط 2023 ساعة 20:57

قائد الدفاع الجوي: الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من تراب الوطن

قائد الدفاع الجوي: الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من تراب الوطن
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها العميد صباحي فرد لوحدات الدفاع الجوي في جزر تنب الكبرى وابو موسى وسيري وكيش.

وفي هذه الزيارة تفقد قائد قوة الدفاع الجوي وحدات المراقبة والرادار وأنظمة الصواريخ المتواجدة في هذه الجزر وقيّم القدرات العملياتية وجاهزية القوات.

وقال العميد صباحي فرد في تصريح له على هامش هذه الزيارة: إن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي هي جزء من الوطن الأم ولا تنفصل عن تراب بلادنا الطاهر، ووجود مقاتلين من القوات المسلحة في هذه الجزر وفي هذه المرحلة التاريخية هو في الحقيقة استمرار لحب وتعلق أسلافنا بكل شبر من تراب الوطن، وسنواصل هذا الحب باباء وهمة عالية.

وفي لقائه العميد ثاني حيدري قائد قاعدة "الشهيد عبدالكريمي" الجوية في بندر عباس، اعتبر قائد قوة الدفاع الجوي الوحدة والتلاحم بين القوات المسلحة سببًا لراحة بال أصدقاء الثورة وزرع الخوف في قلوب الاعداء وقال: ان هذه اليد الواحدة داعمة في كل الأحوال للولاية وارض الوطن.
رقم : 1041763
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