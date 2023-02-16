سوریا..بيلاروس تجهز مشفى ميدانياً بحلب لمساعدة متضرري الزلزال

وأوضح العقيد أندري غورينوفيتش رئيس الفريق الطبي للمهام الخاصة للجيش البيلاروسي أنه تم تجهيز قسم استقبال ووحدة عناية مركزة وقسم تشخيص وغرف جراحة وتصوير شعاعي في المستشفى الميداني المجهز لمساعدة الأهالي المنكوبين في المدينة، لافتاً إلى أنه سيكون بالخدمة اعتباراً من صباح يوم غد.



وأشار غورينوفيتش إلى أن الحكومة السورية وفرت التسهيلات اللازمة لإقامة المشفى، وتم التنفيذ بالتنسيق مع المحافظة.



ووصلت مطار حلب الدولي قبل يومين طائرتا مساعدات من بيلاروس تحملان مشفى ميدانياً ومواد طبية، وعلى متنهما أكثر من أربعين طبيباً من مختلف الاختصاصات لتقديم المساعدة للمتضررين بحلب.