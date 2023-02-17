ممثلية ايران بالأمم المتحدة ترفض مزاعم وجود زعيم القاعدة في إيران

وعقب التصريحات التي لا أساس لها من الصحة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نيد برايس" ، الذي ادعى وجود زعيم تنظيم القاعدة "سيف العدل" في إيران ، نشر مكتب ممثلية الجمهورية الإسلامية في الأمم المتحدة بنيويورك ، سلسلة تغريدات ، رفض فيها هذا الادعاء الكاذب ، وأعلن: ان الشبكة العالمية للقاعدة تفككت بعد مقتل أسامة بن لادن ولم يعد هذا التنظيم موجوداً ، لكن أيديولوجيته المتطرفة لا تزال موجودة وقائمة.



وورد في هذه التغريدة: داعش حل محل القاعدة وخلق شكلًا جديدًا من الإرهاب.



كما قالت الممثلية الايرانية في تغريدة أخرى: جدير بالذكر أن عنوان من يسمى بزعيم القاعدة المعين حديثًا غير صحيح. يمكن أن تؤدي هذه المعلومات الخاطئة إلى إعاقة جهود مكافحة الإرهاب.