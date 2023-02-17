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الجمعة 17 شباط 2023 ساعة 10:41

ليبيا تشارك في قمة الاتحاد الافريقي

ليبيا تشارك في قمة الاتحاد الافريقي
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أنه كان في استقبال اللافي وزرة الخارجية نجلاء المنقوش برفقة مسؤولي الحكومة الأثيوبية وطاقم البعثة الليبية, حسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية.

وبحثت المنقوش مع نظيرها الصومالي أبشر عمر جامع المستجدات على الصعيد الاقليمي والدولي.

وجرى خلال اللقاء بحث أهم الموضوعات التي ستتناولها الدورة الحالية لاجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي وسبل تعزيز دور الاتحاد الافريقي في ليبيا لدعم جهود الاستقرار القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1041849
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