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الجمعة 17 شباط 2023 ساعة 10:42

وزير التعاون الايراني يؤكد على زيادة التبادل التجاري مع تركمانستان

وزير التعاون الايراني يؤكد على زيادة التبادل التجاري مع تركمانستان
وقال مرتضوي خلال لقائه الخميس في عشق آباد، رشيد عوض غولديفيتش مردوف ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان ، إن حجم التبادلات التجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمانستان لا يتناسب مع مستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين ، ونعتقد أن التعاون يجب أن يتطور في جميع المجالات ، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية.

وأعرب عن تقديره لتعاون تركمانستان في إقامة المعرض الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية في عشق آباد ، وقال: تحقق هذا الحدث بدعم من رئيسي البلدين.

وأشار إلى أن قائد الثورة الاسلامية يعتبر العلاقات بين إيران وتركمانستان بانها علاقات قرابة ، وقال: إن البلدين لهما جذور تاريخية وثقافية ودينية وقواسم مشتركة يمكن أن تسهل التعاون الاقتصادي.

وأضاف مرتضوي: إن النهج الخاص للحكومة الثالثة عشرة (الحالية) وآية الله رئيسي في مجال السياسة الخارجية هو إيلاء اهتمام خاص للجيران ، وفي هذا الصدد نتابع تطور العلاقات مع تركمانستان بشكل أكثر اهتماما.

من جانبه اشار رشيد عوض غولديفيتش مردوف ، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان ، في هذا الاجتماع ، إلى العلاقات الطيبة بين البلدين والقواسم الثقافية المشتركة القائمة ، وقال أن اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين هي مكان مناسب لبحث الحلول لتطوير العلاقات الاقتصادية ومعالجة العقبات التي تعترض طريقها.

وأضاف: إن القطاعين العام والخاص في تركمانستان على استعداد تام لإقامة معرض خاص في طهران.

وشدد وزير خارجية تركمانستان على ضرورة تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية في البلدين وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية في ايران منصة مناسبة لوصول آسيا الوسطى إلى دول الخليج الفارسي.

وافتتح المعرض الخاص الخامس عشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية في عشق أباد ، يوم الثلاثاء ، بحضور وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني ومسؤولين تركمان.

وفي هذا المعرض الذي اقيم لثلاثة ايام ، شاركت أكثر من 90 شركة إيرانية في مجالات الزراعة وصناعة الأغذية ، والبناء ، والأسمنت ، والنفط والطاقة ، والمنتجات البتروكيماوية ، وقطع غيار السيارات ، والخدمات التقنية والهندسية ، والأدوية والمعدات الطبية.
رقم : 1041850
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