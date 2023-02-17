وزير التعاون الايراني يؤكد على زيادة التبادل التجاري مع تركمانستان

وقال مرتضوي خلال لقائه الخميس في عشق آباد، رشيد عوض غولديفيتش مردوف ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان ، إن حجم التبادلات التجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركمانستان لا يتناسب مع مستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين ، ونعتقد أن التعاون يجب أن يتطور في جميع المجالات ، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والبنية التحتية.



وأعرب عن تقديره لتعاون تركمانستان في إقامة المعرض الخاص للجمهورية الإسلامية الإيرانية في عشق آباد ، وقال: تحقق هذا الحدث بدعم من رئيسي البلدين.



وأشار إلى أن قائد الثورة الاسلامية يعتبر العلاقات بين إيران وتركمانستان بانها علاقات قرابة ، وقال: إن البلدين لهما جذور تاريخية وثقافية ودينية وقواسم مشتركة يمكن أن تسهل التعاون الاقتصادي.



وأضاف مرتضوي: إن النهج الخاص للحكومة الثالثة عشرة (الحالية) وآية الله رئيسي في مجال السياسة الخارجية هو إيلاء اهتمام خاص للجيران ، وفي هذا الصدد نتابع تطور العلاقات مع تركمانستان بشكل أكثر اهتماما.



من جانبه اشار رشيد عوض غولديفيتش مردوف ، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان ، في هذا الاجتماع ، إلى العلاقات الطيبة بين البلدين والقواسم الثقافية المشتركة القائمة ، وقال أن اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين هي مكان مناسب لبحث الحلول لتطوير العلاقات الاقتصادية ومعالجة العقبات التي تعترض طريقها.



وأضاف: إن القطاعين العام والخاص في تركمانستان على استعداد تام لإقامة معرض خاص في طهران.



وشدد وزير خارجية تركمانستان على ضرورة تطوير البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية في البلدين وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية في ايران منصة مناسبة لوصول آسيا الوسطى إلى دول الخليج الفارسي.



وافتتح المعرض الخاص الخامس عشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية في عشق أباد ، يوم الثلاثاء ، بحضور وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني ومسؤولين تركمان.



وفي هذا المعرض الذي اقيم لثلاثة ايام ، شاركت أكثر من 90 شركة إيرانية في مجالات الزراعة وصناعة الأغذية ، والبناء ، والأسمنت ، والنفط والطاقة ، والمنتجات البتروكيماوية ، وقطع غيار السيارات ، والخدمات التقنية والهندسية ، والأدوية والمعدات الطبية.