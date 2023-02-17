وثائق تكشف سرقة نفط اليمن على يد شركة تابعة للامارات

وتضمنت الوثائق بلاغات لعمليات محافظة شبوة إلى قيادة تحالف العدوان حول تنامي سرقات آبار النفط بقطاع خمسة جنة هنت, حسبما نقل موقع المسيرة.



وكشفت الوثائق أن شركة المسيلة أصدرت تقريرا داخليا موثقا بالصور لسرقة آبار النفط الخام في حقول قطاع 5 جنة هنت تحت حماية اللواء الخامس والثامن والحادي عشر عمالقة.



وأوضح التقرير أن حماية آبار النفط لم يدم طويلا منذ تسلم العمالقة مهام حماية القطاع 5 حتى عادت عمليات التعدي على آبار النفط، مشيرا إلى تصاعد عمليات سرقة النفط الخام في يناير 2023م مع تولي قوات العمالقة حماية كامل القطاع 5 في ديسمبر 2022.