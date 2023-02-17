سلاح البر للجيش جاهز لتقديم الاغاثة في جميع انحاء ايران

جاء ذلك في كلمة القاها في أول حدث لإدارة الازمة القوية في ايران بمشاركة رئيس هذه الادارة وأكثر من ۱۲۰ شرکة معرفية، مشيرا الى وجود ۵ مجموعات هندسية وامكانات حديثة وفرق اغاثة مجربة للحضور في الأزمات مثل زلزال سربل ذهاب (عام 2018) وسيول بل دختر (عام 2021) من قبل سلاح البر للتقليل من آلام المواطنين.



وأشار الى اغاثة اهالي في الزلزال الأخير الذي ضرب مدينة خوي (شمال غرب) وقال: ان سلاح البر في الجيش هب لمساعدة المواطنين المنكوبين في الساعات الاولى من وقوع الزلزال حيث أقام مستشفى ميداني لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في هذه المدينة فيما لايزال يقدمون الخدمات لهم حتى الآن وسيواصلون ذلك حتى نهاية المهام الموكلة.