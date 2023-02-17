اللواء سلامي: حرس الثورة الاسلامية يقوم بمساعدة ضحايا زلزال خوي

وشدد اللواء سلامي لدى وصوله مدينة خوي ،صباح اليوم الجمعة، على أنه يزور هذه المدينة للمرة الثانية للإطلاع على سير المساعدات التي تم تقديمها للمنكوبين بالزلزال المدمر الذي ضربها، مشيدا بأهالي المدينة لصبرهم أمام هذا الحادث حيث أنهم جديرين بتقديم الخدمة.



وتابع قائلا: ان الظروف الراهنة مواتية لتقديم أي نوع من الخدمات لهؤلاء الاعزاء، وقد جئت الى خوي للإطلاع على تنفيذ الأوامر التي تم اصدارها لخدمة المواطنين.



الجدير بالذكر أن زيارة اللواء «سلامي» الى مدينة خوي تتم للمرة الثانية خلال أقل من ۲۰ يوما من زيارته السابقة لهذه المدينة المنكوبة بالزلزال للإطلاع على سير تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير.



ومن المقرر أن يتفقد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية في هذه الزيارة أعمال ازالة الانقاض وكيفية اسكان المواطنين المنكوبين بهذا الزلزال المدمر والمخيمات التي اقيمت في المدينة والقرى التابعة لها.