كلمة مرتقبة للسيد عبدالملك بدرالدين الحوثي

يطل السيد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي، مساء اليوم الجمعة الموافق 26 رجب، في كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي ـ