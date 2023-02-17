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الجمعة 17 شباط 2023 ساعة 15:13
اللجنة المنظمة بصعدة تدعو للحضور في الفعالية المركزية بالمرازم
هذا وسيلقي قائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي اليوم الجمعة كلمة بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي.
مصدر :
وكالات
رقم :
1041912
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