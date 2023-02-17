خطيب جمعة طهران: شعبنا صفع أميركا بشدة في يوم انتصار الثورة

وأشار سماحته في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم الى المشاركة المليونية للشعب الايراني في يوم انتصار الثورة الاسلامية، وأكد أن هذه المشاركة قلبت كل الحسابات التي أعدها الاستكبار العالمي وأميركا، محذرا اذا اراد المستكبرون مواصلة حماقتهم، فإنهم سيتلقون المزيد من الصفعات.



وتطرق الى حلول يوم المبعث النبوي الشريف الذي يوم غد السبت وقال: ان البشرية بحاجة الى تعاليم هذا النبي العظيم (ص) أكثر من أي وقت مضى لاتخاذه قدوة وأسوة حسنة في اخلاقه التي تميز بها وأثنى عليها القرآن الكريم.



وأشاد بالشعب الايراني لمشاركته في مسيرات يوم 11 شباط ذكرى انتصار الثورة الاسلامية وقال: ان هذه المسيرات في العام الجاري يجب اعتبارها فتحا عظيما، ويجب تقديم التهاني والتبريكات الى هذا الشعب العظيم لهذه المشاركة المنقطعة النظير.



وأشار خطيب جمعة طهران المؤقت الى زيارة رئيس الجمهورية آية الله رئيسي الى الصين وقال: انها حدث مهم ولها آثارها الاقليمية والدولية حيث أن آثارها ظهرت حاليا وسوف تظهر في المستقبل.



وتطرق سماحته الى الزلزال الذي ضرب مدينة خوي (شمال غرب ايران)، والزلزال المدمر الذي ضربا تركيا وسوريا وقال: ان أداء المسؤولين الايرانيين في زلزال خوي كان جيدا ويبعث على الفخر والاعتزاز.



وحول الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا قال: ان هذا الزلزال كان كارثة بشرية كبيرة حيث قتل عشرات الآلاف من الاشخاص بين قتيل وجريح في هذين الزلزالين اللذين ضربا البلدين الشقيقين والصديقين تركيا وسوريا.



وابتهل حجة الاسلام اكبري، الى الله تبارك وتعالى بأن يتفضل على كلا الشعبين المسلمين التركي والسوري الصبر والسلوان وللضحايا الرحمة والمغفرة.



ودان خطيب جمعة طهران الموقف الاميركي المشين ازاء الشعب السوري المسلم وقال: ان الاميركان الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الانسان أحجموا عن تقديم المساعدات الانسانية الى هذا الشعب الصامد.