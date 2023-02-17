هجوم بالمسيرات على القرم وواشنطن تدعم الاستهداف

القرم جبهة جديدة يحاول الاوكرانيون فتحها لابطاء التقدم الروسي في اقليم دونباس.



حيث وجهت القوات الاوكرانية طائراتها المسيرة نحو شبه جزيرة القرم، كان اخر تلك المحاولات استهداف محطة بالاكلافا للطاقة الا ان الدفاعات الروسية تصدت لها



عمليات اعلنت الولايات المتحدة دعمها لها من خلال البنتاغون ونائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، التي اعتبرت ان مهاجمة كييف للمنشات العسكرية الروسية في القرم اهدافا مشروعة، لان الامن لن يتحقق في اوكرانيا دون نزع سلاح شبه جزيرة القرم.



تصريح اعتبرت السفارة الروسية في واشنطن انه دليل على تورط واشنطن المباشرة في الحرب باوكرانيا واعتراف بتشجيع واشنطن طموحات كييف لمهاجمة روسيا، وهو ما حذر البرلماني الروسي عن القرم، ليونيد إيفليف من انه سيواجه برد ساحق.



ومع اقترب ذكر مرور عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا، تتجه الانظار نحو باخموت المدينة الاستراتيجية، التي تشهد معارك شرسة تتركز على طريق الامدادات الرئيسي، ولذلك طالبت نائبة رئيس وزراء اوكرانيا ايرينا فيريشوك سكان المدينة لمغادرتها في اقرب وقت ممكن، معتبرة ان تواجد نحو ستة الاف شخص في المدينة يعيق عمل القوات الاوكرانية، فيما تواصل كييف مناشدة الغرب بسرعة ارسال المزيد من الاسلحة والا فان موسكو ستفرض سيطرتها على اقليم دونباس بالكامل.