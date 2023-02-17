الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 شباط 2023 ساعة 15:20

هجوم بالمسيرات على القرم وواشنطن تدعم الاستهداف

هجوم بالمسيرات على القرم وواشنطن تدعم الاستهداف
القرم جبهة جديدة يحاول الاوكرانيون فتحها لابطاء التقدم الروسي في اقليم دونباس.

حيث وجهت القوات الاوكرانية طائراتها المسيرة نحو شبه جزيرة القرم، كان اخر تلك المحاولات استهداف محطة بالاكلافا للطاقة الا ان الدفاعات الروسية تصدت لها

عمليات اعلنت الولايات المتحدة دعمها لها من خلال البنتاغون ونائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، التي اعتبرت ان مهاجمة كييف للمنشات العسكرية الروسية في القرم اهدافا مشروعة، لان الامن لن يتحقق في اوكرانيا دون نزع سلاح شبه جزيرة القرم.

تصريح اعتبرت السفارة الروسية في واشنطن انه دليل على تورط واشنطن المباشرة في الحرب باوكرانيا واعتراف بتشجيع واشنطن طموحات كييف لمهاجمة روسيا، وهو ما حذر البرلماني الروسي عن القرم، ليونيد إيفليف من انه سيواجه برد ساحق.

ومع اقترب ذكر مرور عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا، تتجه الانظار نحو باخموت المدينة الاستراتيجية، التي تشهد معارك شرسة تتركز على طريق الامدادات الرئيسي، ولذلك طالبت نائبة رئيس وزراء اوكرانيا ايرينا فيريشوك سكان المدينة لمغادرتها في اقرب وقت ممكن، معتبرة ان تواجد نحو ستة الاف شخص في المدينة يعيق عمل القوات الاوكرانية، فيما تواصل كييف مناشدة الغرب بسرعة ارسال المزيد من الاسلحة والا فان موسكو ستفرض سيطرتها على اقليم دونباس بالكامل.
مصدر : وكالات
رقم : 1041915
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
17 شباط 2023
هل تؤدي قرارات نتنياهو لانفجار الساحة الفلسطينية؟
هل تؤدي قرارات نتنياهو لانفجار الساحة الفلسطينية؟
17 شباط 2023
آية الله قاسم: الهدف من التطبيع هو الاطاحة بالإسلام وتذويبه
آية الله قاسم: الهدف من التطبيع هو الاطاحة بالإسلام وتذويبه
17 شباط 2023
قائد الحرس الثوري: لسنا قلقين من مخططات اوروبا واميركا
قائد الحرس الثوري: لسنا قلقين من مخططات اوروبا واميركا
16 شباط 2023
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
16 شباط 2023
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
16 شباط 2023
خبراء منظمة الامم المتحدة: الحظر الاميركي ضد ايران غير قانوني
خبراء منظمة الامم المتحدة: الحظر الاميركي ضد ايران غير قانوني
16 شباط 2023
وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
16 شباط 2023
رئيسي: اميركا كانت بصدد زعزعة الامن في المنطقة من خلال تأسيس الجماعات التكفيرية
رئيسي: اميركا كانت بصدد زعزعة الامن في المنطقة من خلال تأسيس الجماعات التكفيرية
16 شباط 2023
عبداللهيان: توصلنا لاتفاقات جيدة لرفع عوائق تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الايرانية الصينية
عبداللهيان: توصلنا لاتفاقات جيدة لرفع عوائق تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الايرانية الصينية
16 شباط 2023
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
15 شباط 2023
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
15 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية