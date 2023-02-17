الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 شباط 2023 ساعة 15:23

الرئيس الأمريكي: لن اعتذر عن إسقاط المنطاد الصيني

الرئيس الأمريكي: لن اعتذر عن إسقاط المنطاد الصيني
رسائل تصعيدية تتبادلها كل من أميركا والصين، في قضية المنطاد الصيني، إلا أن الرسائل الأميركية تبدو متناقضة في محتواها، فمع اعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أن واشنطن لا تريد حربا باردة جديدة، وأنه يعتزم التحدث بعمق مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول القضية؛ أكد بايدن أنه لن يعتذر لبكين على اسقاط المنطاد. معتبرا أن اسقاطه رسالةٌ إلى بكين مفادها أن انتهاك السيادة والأجواء الأميركية غير مقبول.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "لا نريد حربا باردة جديدة وسنواصل التحدث إلى الصين. لكنني لن أعتذر عن إسقاط هذا المنطاد. إذا شكل أي جسم تهديدا لأمن الأميركيين فسآمر بإسقاطه'."

المنطاد الصيني كان البداية، وفي حلقات التصعيد التي تلته، تحدثت واشنطن عن اسقاط ثلاثة أجسام مجهولة، سارعت إلى نسبها للصين، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك، واعترف بايدن بألا شيء يدل إلى الآن على أن الأجسام مرتبطةٌ ببرنامج صيني لمناطيد تجسس، أو أنها أجهزة مراقبة تابعة لبلد آخر، مرجحا أن تكون مرتبطة بشركات خاصة أو أنشطة ترفيه أو مؤسسات بحث علمي.

الرسالة الأميركية التي حملها بريد المقاتلة 'إف-ستة عشر' لبكين، دفع الأخيرة إلى التشدد في موقفها تجاه المنطاد، الذي قالت إنه يستخدم لأغراض بحثية في مجال الأرصاد ودخل المجال الجوي الاميركي في شكل غير متعمد.

الخارجية الصينية اعتبرت أن واشنطن لا يمكنها الدعوة للحوار في الوقت الذي تصعد فيه الخلافات والأزمات. ودعت الجانب الأمريكي إلى تجنب التلاعب السياسي الذي يهدف لتشويه صورة الصين، والعمل معها لمعالجة تداعيات حادث إسقاط المنطاد وإعادة تحسين العلاقات بين البلدين
مصدر : وكالات
رقم : 1041916
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
17 شباط 2023
هل تؤدي قرارات نتنياهو لانفجار الساحة الفلسطينية؟
هل تؤدي قرارات نتنياهو لانفجار الساحة الفلسطينية؟
17 شباط 2023
آية الله قاسم: الهدف من التطبيع هو الاطاحة بالإسلام وتذويبه
آية الله قاسم: الهدف من التطبيع هو الاطاحة بالإسلام وتذويبه
17 شباط 2023
قائد الحرس الثوري: لسنا قلقين من مخططات اوروبا واميركا
قائد الحرس الثوري: لسنا قلقين من مخططات اوروبا واميركا
16 شباط 2023
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
16 شباط 2023
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
16 شباط 2023
خبراء منظمة الامم المتحدة: الحظر الاميركي ضد ايران غير قانوني
خبراء منظمة الامم المتحدة: الحظر الاميركي ضد ايران غير قانوني
16 شباط 2023
وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
16 شباط 2023
رئيسي: اميركا كانت بصدد زعزعة الامن في المنطقة من خلال تأسيس الجماعات التكفيرية
رئيسي: اميركا كانت بصدد زعزعة الامن في المنطقة من خلال تأسيس الجماعات التكفيرية
16 شباط 2023
عبداللهيان: توصلنا لاتفاقات جيدة لرفع عوائق تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الايرانية الصينية
عبداللهيان: توصلنا لاتفاقات جيدة لرفع عوائق تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الايرانية الصينية
16 شباط 2023
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
15 شباط 2023
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
قائد الثورة الاسلامية : يوم السبت الماضي كان يوما تاريخيا
15 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية