ممثل مفوضية اللاجئين: للقيام بمشاريع يستفيد منها اللاجئون واللبنانيون

ولفت فرايسن، الى أنه "في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، أمامنا تحدّ كبير للاجابة عن سؤال: ما الذي يمكننا فعله بشكل أفضل لتخفيف الضغط على لبنان في هذه المرحلة؟"، معتبرا أنه "علينا القيام بمشاريع يستفيد منها اللاجئون واللبنانيون على حد سواء، مثل مشاريع الطاقة الشمسية وتأمين المياه النظيفة وغيرها".



من جهته، أشار الأبيض الى "الشراكة الناجحة بين وزارة الصحة والمفوضية وسائر منظمات الأمم المتحدة، في الاستجابة للكوليرا ونشر اللقاح واحتواء تفشي الوباء"، مؤكدا "أهمية استمرار هذه الشراكة والتنسيق من اجل توظيف الموارد المادية والبشرية، بطريقة فعالة ومجدية، من خلال مشاريع صحية تشمل جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية".