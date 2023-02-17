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الجمعة 17 شباط 2023 ساعة 17:36

البلد ينهار بسرعة والكارثة شاملة وطمر الرأس في الرمل نحر للدولة والكيان

البلد ينهار بسرعة والكارثة شاملة وطمر الرأس في الرمل نحر للدولة والكيان
واضاف الشيخ قبلان، "المؤسف أن الأدوات الداخلية خطيرة وخائنة، وتلعب بإشراف دولي، والعين على إنهاك لبنان وتمزيق وحدته. فما يجري خطير جدا، وتركه أخطر، كما أن القطيعة السياسية أشد خطرا وفتكا. والمطلوب تسوية وطنية سريعة، لأن البلد يهوي عاموديا، والكوارثَ الطاحنة في طريقها إلينا".

كما توجه الى الحكومة قائلا: "البلد ينهار بسرعة، والكارثة شاملة، وطمر الرأس في الرمل نحر للدولة والكيان، واللعبة النقدية المالية تضع البلد بالمجهول، والناس تلتهم الجمر، والصبر لم يعد محتملا، والشوارع لعبة خطيرة، والأوكار الدولية الإقليمية جاهزة، والجمعيات الملونة تريد رأس لبنان، وواشنطن تريد طبخ البلد على وقع الجوع والدولار والفراغ والفلتان والاحتكار.

ولذلك علينا الاستنفار الشامل على مستوى الحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية والقوى السياسية، لأننا جميعا بمركب واحد، والمركب بقلب بحر عاصف، والبكاء على الأطلال خيانة، ونخشى من انفجار مفاجئ بخلفية لعبة أميركية قذرة".وأكد أنه "لا بد من حكومة شجاعة، لا بد من حكومة منعقدة، لا بد من تشريع الضرورة، لأن البلد في قلب كارثة وجودية، والميثاقية مصالح لبنان فقط، وبعض الزعامات المعطلة خائنة، وهناك من يعطل في سياق مشروع تقوده واشنطن، وعينه على الكانتونات. والمطلوب تسوية رئاسية سريعة لأن البلد على حافة أسوأ سقوط... لذا، دعونا من شهوة السلطة قليلا، لأن البلد اليوم جوع ووجع وكوارث وعصفورية مصارف وتجار خونة وقوى نافذة تنهش هيكل لبنان والآتي أعظم".

واعتبر المفتي قبلان أن "يوم القادة الشهداء، يوم لتاريخ لبنان ومجده وسيادته واستقلاله المخضب بأشرف التضحيات، والعين على حماية لبنان وسيادته وأمنه، وكرامة شعبه".
رقم : 1041938
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