الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 17 شباط 2023 ساعة 17:42

فضل الله: نحذر القوى السياسية من تداعيات الاستمرار بموقف اللامبالاة

فضل الله: نحذر القوى السياسية من تداعيات الاستمرار بموقف اللامبالاة
وفي خطبة الجمعة، لفت فضل الله الى ان الارتفاع ، "بات يهدد المستشفيات والمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة ويلقي بثقله على مؤسسات الدولة، مما لا طاقة للبنانيين على تحمله من دون أن تبدو في الأفق أي ضوابط تقف في وجه استمرار هذا الارتفاع أو حتى التخفيف من وقعه عليهم".

وقال السيد فضل الله، "إننا أمام كل هذا الانهيار، نحذر القوى السياسية من تداعيات الاستمرار بموقف اللامبالاة اتجاه ما يجري والتعامل معه كأن الأمر لا يعنيها وكأن البلد ليس بلدها والناس ليسوا ناسها، وندعوهم إلى القيام بالدور المطلوب منهم بالإسراع بالوصول إلى صيغة اتفاق في ما بينها تضمن انتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين والقيام بأعباء هذه المرحلة العصيبة على كل المستويات وصولاً إلى تشكيل حكومة تكون من أولوياتها معالجة الأزمة الاقتصادية والسير بالإصلاحات المطلوبة وإقرار خطة تعافي اقتصادي، وذلك حرصاً على استقرار هذا البلد ومنعاً للفوضى التي يسعى إليها من لا يريد خيراً به، وهو بالطبع لن يتم إن بقي كل فريق على موقفه في هذا الاستحقاق فلا يتقدم خطوة إلى الأفرقاء الآخرين ولا يتحرر من وهم قدرته على فرض هذا الاستحقاق لحسابه وحده، وإن استمر الرهان على الخارج بعدما أصبح واضحاً أن هذا الخارج يعاني من انقسامات حيال النظرة إلى هذا الاستحقاق".

وتابع فضل الله :"نتوقف عند التحركات التي شهدناها للمودعين وما رافقها من أعمال عنف، فإننا من موقع حرصنا على القطاع المصرفي والسلم الأهلي، ندعو المصارف إلى الإسراع بعلاج هذه القضية، وإيجاد السبل التي تضمن إعادة أموال المودعين إليهم والتي تزداد حاجتهم إليها يوماً بعد يوم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وإذا كانت المصارف تعفي نفسها عن هذه المسؤولية بأن كل ما لديها لا يفي إلا بخمس أو سدس أموال المودعين وأن الباقي أودعته لدى المصرف المركزي كسندات خزينة، فهذا وإن كان يحمّل الدولة المسؤولية معها ولكنه لا يعفيها أداء مسؤوليتها في رد الأمانات التي أودعت عنها إلى أهلها، والتي لا بد أن ترد إليهم كاملة".

ولفت فضل الله الى "توقفنا عند الخبر الذي جاء من الكيان الصهيوني، والذي أشار إلى بدئه باستخراج الغاز من حقل كاريش وتصديره إلى الخارج، ومن حقنا أن نتساءل متى تتحقق الوعود التي أعطيت للبنانيين بالبدء بالتنقيب في حقل قانا بعد اتفاق ترسيم الحدود ومتى سيحصل ذلك، أسئلة برسم من يتحملون المسؤولية على هذا الصعيد، في وقت لبنان هو أحوج ما يكون إلى ما يخفف عنه وطأة الواقع الاقتصادي".
رقم : 1041943
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي
كلمة السيد الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد حسين بن بدرالدين الحوثي
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
17 شباط 2023
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
17 شباط 2023
هل تؤدي قرارات نتنياهو لانفجار الساحة الفلسطينية؟
هل تؤدي قرارات نتنياهو لانفجار الساحة الفلسطينية؟
17 شباط 2023
آية الله قاسم: الهدف من التطبيع هو الاطاحة بالإسلام وتذويبه
آية الله قاسم: الهدف من التطبيع هو الاطاحة بالإسلام وتذويبه
17 شباط 2023
قائد الحرس الثوري: لسنا قلقين من مخططات اوروبا واميركا
قائد الحرس الثوري: لسنا قلقين من مخططات اوروبا واميركا
16 شباط 2023
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
بيان ايراني صيني مشترك: الغاء الحظر لاستئناف الاتفاق النووي
16 شباط 2023
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
16 شباط 2023
خبراء منظمة الامم المتحدة: الحظر الاميركي ضد ايران غير قانوني
خبراء منظمة الامم المتحدة: الحظر الاميركي ضد ايران غير قانوني
16 شباط 2023
وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
وزير الصحة الايراني: ايران اليوم رائدة في المجال الصحي بالمنطقة
16 شباط 2023
رئيسي: اميركا كانت بصدد زعزعة الامن في المنطقة من خلال تأسيس الجماعات التكفيرية
رئيسي: اميركا كانت بصدد زعزعة الامن في المنطقة من خلال تأسيس الجماعات التكفيرية
16 شباط 2023
عبداللهيان: توصلنا لاتفاقات جيدة لرفع عوائق تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الايرانية الصينية
عبداللهيان: توصلنا لاتفاقات جيدة لرفع عوائق تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الايرانية الصينية
16 شباط 2023
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
رئيسي من الصين: آسيا قطب للتغيرات العالمية والحفاظ على السلام فيها ضرورة
15 شباط 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة الرئيس الإيراني للصين تحت مجهر وسائل الإعلام
قمة "النقب 2".. أسرار ما قبل الانعقاد
تحذير المجلس الأطلسي من فشل سياسات نتنياهو ضد الجمهورية الإسلامية
المغرب شريكة في الجريمة.. حسن آل ربيع إلى جزار السعودية