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الجمعة 17 شباط 2023 ساعة 19:38

السوداني يعزي في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)

السوداني يعزي في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (ع)
وقدم السوداني حسب بيان لمكتبه الإعلامي "الشكر للأجهزة الأمنية على تأمين انسيابية الزيارة كما قدم الشكر للأجهزة الحكومية والخدمية والعتبة الكاظمية المقدّسة وأصحاب المواكب".

وفيما يلي نص التعزية:

بســم الله الرحمن الرحيم

أحيا شعبنا العراقي الكريم، والعالم الإسلامي، ذكرى استشهاد سابع أئمة أهل البيت عليهم السلام، كاظم الغيظ والعافي عن الناس، موسى بن جعفر بن محمد، عليه وعلى نبي الأمّة المصطفى محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه، في الأولين والآخرين.

وبهذه المناسبة الخالدة، نعزّي أمّتنا الإسلامية وشعبنا العراقي ومراجعنا الكرام، مبتهلين إلى الله جلّ وعلا أن يلهمنا الهداية على خطى أئمة النور، وأن يرزقنا الثبات على مواقفهم الإنسانية العادلة، قولاً وعملاً.

ومع الذكرى عميقة الأثر، جدّد الزائرون ومحبو آل بيت النبّوة، استحضارهم المعاني النبيلة لذكرى الإمام المعذّب في السجون، وأحيوا زيارته في فعل روحاني اتّسم بمظاهر الالتزام والتآخي ونكران الذات والتآصر المجتمعي، فتكلل بالنجاح والتوفيق.
نوجّه الشكر والعرفان إلى أجهزتنا الأمنية بكلّ صنوفها وتشكيلاتها العاملة، على السهر والثبات وتأمين انسيابية الزيارة، ومضيّها بسلام وطمأنينة لحشود الزائرين.

والشكر موصول لكل الأجهزة الحكومية والجهات الخدمية والعتبة الكاظمية المقدّسة وأصحاب المواكب وسائر النشاطات المجتمعية وحشود المتطوعين، الذين أسهموا وقدمّوا وخدموا جموع الزائرين بتفانٍ ومحبة وعطاء.

حفظ الله العراق، وأدام نعمة الأمن والاستقرار على أهله الكرام


محمد شياع السوداني
رئيس مجلس الوزراء

17- شباط- 2023
مصدر : وكالات
رقم : 1041959
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