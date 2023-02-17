الشيخ قاسم يشيد بإحياء الشعب ذكرى ثورة 14 فبراير بـ 'أساليب حضارية مؤثرة وعزم صارم'

وأكد آية الله قاسم، في بيان، أنَّ "إحياء ذكرى 14 فبراير أدّى في مرَّته الـ 12 شهادة حيَّة لا يمكن إخفاؤها بأنّ عنف الحكومة ضد الشّعب لم ولن يكسر إرادته مطلقاً"، مشيراً إلى أنًّ "المسيرة آخذة في التّصاعد في سلميّة، وانضباط، وأساليب حضاريّة، ومؤثِّرة، في تكاتف شعبي، وترابط بين مكونات المعارضة، ومبدئيّة واعية، وحركيّة نشطة، وأمل كبير، وعزم صارم، وصبر لا توقف له، ومقاومة مستمرّة مهما تطلبت من أَمد بلا تحديد، وحتى تتحقّق الحقوق بكاملها".



ودعا آية الله قاسم الشعب والمعارضة إلى "السير على خطّ النّصر بلا كَلَل".